Десять признаков, что вам пора к врачу

Конечно, поставить точный диагноз поможет только добросовестное медобследование.

Но заподозрить, что именно со здоровьем, и не дать себя "развести" недобросовестным медикам на мнимые болезни можно, если внимательно приглядеться к себе.

1. Шевелюра стала тусклой, ломкой - срочно пополняйте организм витаминами группы В (ешьте говяжью печень, цельнозерновые продукты, яйца), витамином Е (растительные масла, оливки). А жирными волосы делают:

скрытые проблемы с кишечником (неправильное усвоение жиров);

вегетососудистая дистония (вызывает нарушения терморегуляции). Срочно отсыпаться и приводить в порядок нервы!

На расческе остается клок - это один из признаков снижения иммунитета. Сдайте общий анализ крови и биохимию.

2. Покажите себе язык. Здоровый - нежно-розовый, если обложен белым налетом - проверьте желудок и кишечник, желтоватым - печень, имеет синеватый оттенок - сердце.

3. Нос заострился, лицо бледное, зато под глазами "живописные" лиловые тени? Это проявления хронической усталости. Немедленно задвигайте работу по выходным, записывайтесь на плавание и расслабляющий массаж. Оставьте жесткие диеты - налегайте на шоколад, цитрусовые, орехи.

4. У женщин: любые изменения формы, цвета кожи груди, появление на ней участков "гусиной кожи", появление уплотнений, выделений из сосков - немедленно бегите к маммологу!

У мужчин же увеличение молочных желез говорит о специфическом гормональном расстройстве, связанном с увеличением женских гормонов - эстрогенов. Иногда подобное бывает при диабете.

5. В глазах полопались сосудики - будем надеяться, что это от перенапряжения. Если же такое происходит часто - возможно повышение внутриглазного давления и проблемы с мозговым кровообращением. Белки глаз приобрели желтоватый оттенок - симптом нарушения работы печени или желчного пузыря.

6. По утрам отекают нижние веки. Это почки или мочевой пузырь: либо вы их перезагружаете соленым-жирным-копченым и пивом на ночь, либо подхватили инфекцию.

В районе носогубного треугольника пролегают синеватые тени, губы стали бледными, а лицо одутловатым, после физнагрузки возникает одышка - проверьте сердце.

7. На теле в последнее время появилось несколько новых родинок? Это повод посетить дерматолога (возрастает риск онкологии кожи). К тому же родинки - проекция неполадок с тем внутренним органом, над которым они появились. Например, высыпание мелких родинок на правом боку может говорить о том, что вы "подсадили" печенку.

8. На шее есть припухлость в области кадыка - покажите это эндокринологу. Возможна гиперфункция щитовидки. Также для проблем с щитовидкой характерно внезапное похудение, повышенная раздражительность и перепады настроения - от эйфории до слезливости.

9.Отек, болезненность, зябкость мелких суставов рук - признак полиартрита, ревматизма. Припухлость коленей, локтей - симптом артрита. О начале развития артроза сигналят ночные распирающие боли в ногах, припадание на одну ногу при ходьбе. Чтобы точно узнать, что с суставами, нужен рентген.

10. Отекают икры? К вечеру (особенно если вы целый день провели на ногах) - это от усталости, помогут простые вещи: полежать минут 20, подложив под ноги пару больших подушек, сделать ванночку с морской солью и расслабляющий массаж. Щиколотки и голеностопы часто отекают при сердечной недостаточности, также это может быть признаком начинающегося диабета 2-го типа.

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