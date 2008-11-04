Пресс-конференция на тему: ”Всемирное признание Украины мировым медицинским сообществом”. Впервые за всю историю врачебного движения в Украине наше государство в лице общеукраинской организации врачей - Всеукраинского врачебного общества 18 октября 2008 года получило полноправное членство в самой крупной мировой врачебной Организации -Всемирной Медицинской Ассоциации (Всемирного Врачебного Общества - World Medical Association). Участники: Олег Мусий, президент Всеукраинского врачебного общества, Владимир Карпук, народный депутат Украины, Станислав Нечаев, председатель Правления Всеукраинского врачебного общества (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.