Запивать таблетки соками - опасно

Принимая таблетки, следует запивать их обычной водой и не следует соками.

К таким выводам пришли ученые из канадского Университета Западного Онтарио.

Согласно исследованиям в процессе которых изучалось воздействие соков на химический состав лекарственных препаратов было установлено, что соки многократно снижают активное действие многочисленных видов лекарств, включая сердечные.

А на действие некоторых препаратов соки, наоборот, усиливают. Самое сильное воздействие на лекарства оказывают имеющие большую концентрацию кислот апельсиновый, грейпфрутовый и яблочный соки.

Так, например, грейпфрутовый сок обладает способностью усиливать действие некоторых лекарств, что может привести к эффекту, сравнимому с передозировкой.

Но о пользе употребления соков так же забывать ни в коем случае нельзя.