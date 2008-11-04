Запивать таблетки соками - опасно
Усиливают действие препаратов
Принимая таблетки, следует запивать их обычной водой и не следует соками.
К таким выводам пришли ученые из канадского Университета Западного Онтарио.
Согласно исследованиям в процессе которых изучалось воздействие соков на химический состав лекарственных препаратов было установлено, что соки многократно снижают активное действие многочисленных видов лекарств, включая сердечные.
А на действие некоторых препаратов соки, наоборот, усиливают. Самое сильное воздействие на лекарства оказывают имеющие большую концентрацию кислот апельсиновый, грейпфрутовый и яблочный соки.
Так, например, грейпфрутовый сок обладает способностью усиливать действие некоторых лекарств, что может привести к эффекту, сравнимому с передозировкой.
Но о пользе употребления соков так же забывать ни в коем случае нельзя.