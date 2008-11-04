Мясо делает человека уязвимыми для кишечной палочки

Наиболее болезнетворные штаммы кишечной палочки – энтерогеморрагические, или шига-токсигенные – избирательно поражают любителей мяса. Это связано с тем, что мясо содержит вещество, не образующееся в организме человека, которое, встраиваясь в человеческие клетки, делает их восприимчивыми к токсину этих штаммов.

Это вещество под названием N-гликолилнейраминовая кислота (обозначается GC) относится к сиаловым кислотам, входящим в состав клеточных мембран. Люди в процессе эволюции утратили способность к синтезу GC, однако, поступая в организм с мясной и молочной пищей, это вещество встраивается в человеческие клетки.

Ученые из Университета Калифорнии в Сан-Диего совместно с австралийскими коллегами обнаружили, что токсин SubAB, продуцируемый болезнетворными (токсигенными) штаммами кишечной палочки, атакуя клетку, лучше всего связывается именно с GC. Поэтому клетки любителей мясной и молочной пищи, содержащие это вещество, становятся весьма уязвимыми к действию токсина. Исследователи подтвердили этот факт на культурах человеческих клеток, выращенных на питательных средах, одна из которых содержала GC, а другая – нет. Клетки, содержащие GC, оказались примерно в 10 раз более чувствительными к токсину.

По оценкам ученых, средний американец потребляет с пищей около 20 мг GC в день. Этого вполне достаточно для того, чтобы клетки человеческого организма стали уязвимыми. Один из исследователей, профессор Аджит Варки (Ajit Varki), после экспериментов перестал есть мясо.

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