MP3-плееры способствуют глухоте

Если всё ещё не обзавелись портативным аудио-плеером, то, возможно, вам даже не стоит задумываться об этом приобретении. Западная команда экспертов из комитета по определению новых рисков для слуха утверждает, что пользователи портативных музыкальных устройств серьёзно портят своё здоровье! По их данным, регулярное проигрывание музыки с высокой громкостью в юном возрасте может иметь крайне неприятные далекоидущие последствия, вплоть до полной потери слуха. Причем достаточно слушать плеер на высокой громкости по пять часов в неделю, чтобы со временем ощутить на себе плачевные последствия в виде нарушения слуха.

Эти опасения заставляют рядовых американцев обращаться в суд. Житель Луизианы подал иск против компании Apple, обвиняя компанию в том, что она не пошла на шаги по нейтрализации данной проблемы среди владельцев iPod. Одним из главных требований истца — выпуск программного обновления, которое бы запретило проигрывать музыку на плеере при громкости свыше 100 децибел, а также создание наушников, которые бы блокировали все внешние шумы.

Инициаторы нового отчёта также говорят, что музыка может мешать выполнять различные задания связанные с интеллектуальной деятельностью, а также отвлекать людей во время вождения.

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