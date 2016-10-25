В 2017 году государство выделит больше денег на лечение тяжелых инфекционных болезней

В Госбюджете на 2017 год предусмотрено существенное увеличение финансирования мероприятий для лечения больных туберкулезом, ВИЧ и гепатитами.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом во время встречи с председателем подразделения по управлению грантами Глобального фонда Марком Эдингтоном заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

По словам Розенко, в проекте Государственного бюджета Украины на 2017 год предусмотрено увеличение финансирования мероприятий для лечения больных туберкулезом на 323 млн грн, ВИЧ - на 484 млн грн и гепатитами - на 14 млн грн.

Также Розенко сообщил, что в этом году после длительного перерыва за государственные средства будет осуществлена закупка препаратов для проведения заместительной терапии на сумму 13 млн грн.

По последним данным, около 9 тыс. украинских граждан являются участниками программы заместительной поддерживающей терапии.

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«Мы высоко ценим не только финансовый вклад, но и огромную консультативную, совещательную, гуманитарную помощь, которая предоставляется и Глобальным фондом, и другими международными организациями», - отметил он.

Эдингтон отметил прогресс, которого достигла Украина в борьбе с распространением ВИЧ/СПИД и туберкулеза, и заверил в дальнейшей поддержке Глобальным фондом усилий Украины в этом направлении.

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