Ребенок постоянно требует угостить его разными «вредностями» — то пиццу желает, то гамбургер. А что в фастфуде самое вредное?

ХОТ-ДОГ (сосиска в булочке)

В типичном хот-доге с булочкой почти половина дневной нормы потребления (ДНП), а точнее 45% вредных (насыщенных) жиров, более трети ДНП (38%) соли, а также: 19% ДНП калорий, 13% ДНП холестерина, 24% ДНП жиров, 15% ДНП углеводов, 1,5 г вреднейших трансжиров.

Сосиска, как правило, содержит гораздо больше сои и крахмала, чем мяса. А пищевая химия создаёт ей вкус, цвет и консистенцию. Фосфаты, задерживая воду, увеличивают объём сосиски. А консерванты позволяют их долго хранить. Сосиска приготовлена на гриле и, следовательно, может содержать канцерогены.

Булочка, как правило, сделана из самой неполезной муки и содержит химических пищевых добавок не меньше, чем булочка для гамбургера. Майонез или кетчуп тоже самые дешёвые, с массой пищевых добавок и минимумом помидоров.

ПИЦЦА ПЕППЕРОНИ (1/4 пиццы, 180 г)

Съев такую пиццу, вы почти наполовину исчерпаете свой ежедневный лимит по соли (ДНП 47%) и вредным (насыщенным) жирам (ДНП 46%), на треть - по холестерину (ДНП 35%) и жирам (ДНП 31%), на четверть - по калориям (ДНП 24%).

Правильно приготовленная пицца, для которой применяют хороший сыр и овощи, может быть полезной и вкусной. Но для фастфуда часто используют самые дешёвые компоненты и массу пищевых добавок, делая этот продукт неполезным.

Основа пиццы (хлеб): отбелённая мука, сахар, соевое или хлопковое масло, консервант сорбат калия. Сыр для пиццы может содержать модифицированный крахмал и консерванты.

Начинка для пиццы пепперони содержит немало пищевых добавок: нитрит натрия, ВНА, ВНТ, ароматизаторы.

БОЛЬШОЙ ГАМБУРГЕР

Съев всего один большой гамбургер, вы почти наполовину исчерпаете свой ежедневный лимит по соли и вредным (насыщенным) жирам.

В нём 46% (!) ДНП соли и 45% (!) ДНП насыщенных жиров.

Кроме того, в нём много других неполезных веществ: 25% ДНП калорий и холестерина, 37% ДНП жира, 15% ДНП углеводов, почти 2 кусочка сахара, 1,5 г вреднейших трансжиров. Котлетка приготовлена на гриле и, следовательно, может содержать канцерогены.

В мясе пищевых добавок нет, а вот в булочке и соусе - масса добавок и прочих неполезных веществ. Булочка: отбелённая мука пшеницы, высокофруктозный сироп, масло сои с трансжирами, сульфат, карбонат и силикат кальция, соевая мука, эмульгаторы, кондиционеры для теста, консервант пропионат кальция. Соус: соевое масло, высокофруктозный сироп, сахар, пропиленгликоль альгинат, консерванты бензоаты натрия и калия, ЭДТА.

КРЫЛЫШКИ КУРИНЫЕ (3 штуки, 150 г)

Съев всего три крылышка, вы наполовину исчерпаете свой ежедневный лимит по холестерину, на 45% по жирам и на 40% по соли. Кроме того, вы проглотите 24% ДНП калорий и 18% ДНП вредных (насыщенных) жиров. Могут содержать канцерогены.

Вы наверняка удивитесь, узнав, что крылышки на 15% состоят не из курятины, а из воды, фосфатов и соли. В соусе, прилагаемом к ним, много сои и пищевых добавок (диацетат натрия, диоксид кремния).

ШАУРМА

Это фастфуд, для которого по стандартам ДНП и состав указывать не требуется. Для шаурмы используется самая дешёвая свинина или курица, часто даже просроченная, - приготовление на гриле и соль, добавляемая в избытке, «маскируют» все недостатки мяса. Если мясо недостаточно прожарено, легко отравиться. В мясе с гриля всегда есть канцерогены. Соусы, кетчуп и майонез для шаурмы самые дешёвые и с массой пищевых добавок. Лаваш лучше, чем булочки для гамбургеров и хот-догов, но это ситуации не меняет.