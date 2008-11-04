Избыточный вес беременной угрожает ребенку ожирением

10:09, 04 ноября 2008
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Исследования американских медиков

Американские ученые из исследовательского центра в штате Орегона пришли к выводу, что избыточный вес у беременных женщин является причиной ожирения их детей.

Медики обследовали более 40 тысяч американских женщин и их детей и обнаружили зависимость между весом женщины во время беременности и весом ее ребенка.

Оказалось, что у 20% женщин, которые набирали лишний вес во время беременности, рождались дети с весом 4 кг и больше. А ведь малыши, вес которых при рождении превышает 4 кг, считаются крупными, соответственно и роды такого ребенка чаще всего бывают трудными и опасными.

Кроме этого, по словам доктора Терезы, дети, которые рождаются с большим весом, вероятно, будут иметь избыточный вес и в старшем возрасте. Поэтому эксперты не рекомендуют женщинам набирать больше 18 килограммов во время беременности, так как предполагают, что этот фактор может быть причиной эпидемии детского ожирения.

Reuters

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