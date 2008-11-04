Российские ученые вывели табак с человеческими генами

За табаком с человеческими генами - будущее медицины, утверждают ученые. Правда, производить антитела и вакцины из него пока можно только в лаборатории, как и нельзя испытать его на людях.

Модифицированный табак может служить основой для производства лекарств, которые сегодня делают из человеческих клеток.

"Растения могут быть использованы для производства антител, могут быть использованы для производства так называемых съедобных вакцин, то есть для защиты от возможных возбудителей вирусов" - объяснила Елена Дайнеко, заведующая лабораторией биоинженерии растений института цитологии и генетики СО РАН.

Процесс "очеловечивания" растений происходит так: нужные гены помещают на золотые частицы диаметром 6 нанометров, а затем в полном вакууме стреляют золотом в клетку растения.

"Вы сразу доставляете ДНК в клетку без всяких посредников. Если при других способах трансформации нужно создавать специальный вектор, то здесь вы можете взять специальную конструкцию, которую вы создали, мобилизовать ее на частицы и сразу доставить в клетку", - рассказал Юрий Сидорчук, научный сотрудник института цитологии и генетики СО РАН.

Потом из одной клетки начинают кропотливо выращивать целое растение. Этот процесс, шутят ученые, сродни вынашиванию ребенка, продолжается чуть больше 8 месяцев. Потом все происходит естественным путем - опыление, семена, выращивание.

Опыты на мышах показали, что после добавки в их рацион такой травки у грызунов резко вырос иммунитет.

Продолжать опыты на людях на позволяет законодательство - в России до сих пор отсутствует закон о генно-инженерной деятельности. За пределами научных лабораторий выращивать такие растения запрещено.

Ученые боятся, что их опередят западные коллеги, и скоро подобные эффективные лекарства прийдется покупать, а не производить самим.

РИА Новости