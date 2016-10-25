Финансирование госпрограммы сохранит жизни более 100 тыс. пациентам с ВИЧ-инфекцией

В Украине впервые будет профинансирована программа остановки эпидемии СПИДа в таком объеме, что в следующем году выживут 101 тысяча инфицированных людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель координационного совета благотворительной организации «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД», заместитель председателя Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИД Дмитрий Шерембей во время пресс-конференции сегодня в Киеве.

Читайте такжеМинздрав надеется, что Глобальный фонд продолжит финансировать лечение СПИДа и туберкулеза«Правительство Украины приняло невероятное решение, которое измеряется десятками тысяч жизней. Впервые в Украине программа остановки эпидемии СПИДа будет профинансирована в таком объеме, что в следующем году выживут 101 тысяч инфицированных людей. Они получат терапию, в туберкулезе - более 30 тысяч, в совокупности это финансирование спасет 150 тысяч жизней», - сказал он.

«Впервые Украина обещает обеспечить лечение пациентов в программах заместительной терапии за государственные средства. Проект бюджета на 2017 год принят Верховной Радой Украины в первом чтении. Мы верим, что он будет утвержден окончательно, и это станет существенным шагом к остановке эпидемий в Украине», - добавил Шерембей.