За сутки на Донбассе шесть украинских военных получили ранения
13:14, 25 октября 2016Страна
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО были ранены шесть украинских военных.
За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, но шесть воинов получили ранения / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, но шесть воинов получили ранения», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 40 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.
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