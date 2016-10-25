За сутки на Донбассе шесть украинских военных получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, но шесть воинов получили ранения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 40 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.