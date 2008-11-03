Тимошенко: кто пробовал лечиться за 250 грн?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству труда и социальной политики усилить работу по обеспечению ветеранов войны путевками на оздоровление.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО дала сегодня во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

«Учитывая состояние здоровья и возраст (ветеранов), мы должны вернуться к нормальной практике приобретения путевок, а не выделения компенсаций. При предыдущем правительстве компенсация была на уровне 200 грн., сейчас – 250 грн. А кто-нибудь пробовал лечиться за 250 грн.?», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, медицинское обслуживание должно стать приоритетным направлением в области социальной защиты ветеранов, участников и инвалидов ІІ Мировой войны.