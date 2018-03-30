Смерть на уроке физкультуры

По спортивным площадкам школ Украины и России прокатилась волна трагических смертей. Дети умирают во время уроков физры (урок физкультуры на школьном сленге) среди полного, казалось бы, здоровья. Общественность возмущена: кое-где обвиняют учителей, в других местах медиков, возбуждаются уголовные дела. В чём причина этих трагических событий? Что нужно сделать для того, чтобы радость движения не превращалась в горе похорон?

Физическое воспитание — неотъемлемая часть образовательной системы во всех цивилизованных странах. Оно имеет свою теорию, программы, методические подходы и т.п. За обозримый промежуток времени развития теории физического воспитания в идейную основу ее закладывались интересы той или иной социально-общественной формации. Как правило, эти интересы отражались в формировании военно-прикладных навыков при подготовке к войне, например, довоенные нормативы ГТО: метание гранаты, преодоление полосы препятствий, надевание противогаза и т.п.

Связь физического воспитания с практической жизнью того или иного общества реализовывалась в формировании трудовых прикладных навыков. Провозглашался также принцип всестороннего гармонического развития личности. Оздоровительная направленность физического воспитания как принцип также присутствовала в идейно-теоретической основе, в частности, советской системы физического воспитания, однако этот принцип был далеко не главным. В украинской системе физического воспитания принцип оздоровительной направленности ещё совсем недавно также не являлся доминирующим: больше говорилось о гармоническом развитии личности, развитии двигательных навыков и пр.

В последние годы в Украине произошли некоторые изменения в целевых установках физического воспитания. И это связано, прежде всего, с негативной динамикой здоровья подрастающего поколения. Вот как представляется авторам последнего руководства по теории и методике физического воспитания («Олимпийская литература», Киев, 2003) формирование урока по физическому воспитанию: «Упражнения необходимо подбирать так, чтобы они были направлены одновременно на обучение двигательным действиям, активно содействовали укреплению здоровья и гармоническому физическому развитию, развивали необходимые двигательные качества, способствовали формированию правильной осанки и становлению школы движений» (с.91). Сразу разобраться рядовому преподавателю, какое упражнение для чего служит — для здоровья или гармонизации, — не так легко.

А на практике всё остаётся по старинке, особенно, если речь идёт о сдаче всяческих нормативов. Ведь для подведения итогов учебного периода (четверти, полугодия, учебного года) ученики всегда сдают набор определённых нормативов, по которым можно оценить их «физкультурную» успеваемость.

Совершенно очевидно, что нагрузка в программе физического воспитания должна учитывать состояние здоровья школьников, т.е. быть дифференцированной. Поэтому занимающихся подразделяют на группы — основную, подготовительную и специальную.

К основной группе относятся учащиеся без отклонений в физическом развитии и состоянии здоровья, а также с незначительными отклонениями функционального характера, но имеющими достаточную физическую подготовленность. Занятия по физическому воспитанию с ними проводят по школьной программе в полном объёме со сдачей контрольных нормативов с дифференцированной оценкой.

В подготовительную группу входят дети с небольшими отклонениями в физическом развитии, без существенных функциональных изменений и достаточной физической подготовленности. Сюда же относятся и часто болеющие дети. Здесь нагрузка снижена.

Специальная медицинская группа формируется из школьников, имеющих отклонения в состоянии здоровья временного или постоянного характера, требующих ограничения физических нагрузок.

Сразу следует отметить, что никаких специальных дополнительных медицинских обследований для разделения на перечисленные группы не проводится, а в качестве критериев дифференциации нагрузок используются медицинские «группы здоровья». Ведь каждый ребёнок наблюдается врачом по месту жительства, и каждый из них по заключению педиатра входит в одну из этих групп. Их всего пять (С.Громбах, 1984).

Первая группа — здоровые дети, с нормальным физическим и нервно-психическим развитием, не имеющие врождённых аномалий и функциональных отклонений, требующих коррекции.

Вторая группа — дети, у которых нет хронических заболеваний, но имеются некоторые отклонения в росте и развитии, а также часто болеющие дети.

Третья—пятая группы — больные дети с хронической патологией.

Так вот: из первой группы здоровья для занятий физкультурой формируется основная группа, из второй — подготовительная, а из третьей — специальная (четвертая и пятая группы здоровья редко посещают общеобразовательную школу). На первый взгляд всё логично и обоснованно. Но только на первый!

Дело в том, что в каждой из 10 миллиардов клеток, составляющих наш организм, есть аккумулятор — так называемые митохондрии. Именно они обеспечивают энергией функцию клетки. Энергообразование происходит преимущественно аэробным путём, т.е. в присутствии кислорода (запомним это важное обстоятельство!). Количество энергии, затраченное в результате функциональной нагрузки на организм, может быть охарактеризовано максимальными аэробными возможностями (максимальным потреблением кислорода — МПК). Тысячами исследований (в том числе нашими) установлено: чем больше уровень достижимого МПК, тем организм жизнеспособнее, тем большую нагрузку, в том числе экстремальную, он может выдержать. Таким образом, МПК — это показатель жизнеспособности, или «количества» здоровья. Именно этот критерий положен нами в основу оценки уровня («количества») здоровья как для взрослых, так и детей. Выделяется пять уровней здоровья — от низкого до высокого.

Степень совершенства энергообразования в клетке — результат биологической эволюции. И человек стоит на вершине иерархической лестницы энергетической эволюции. Если человек «сползает» с её верхней ступеньки, нарушается деятельность биосистемы и развиваются хронические заболевания (подробнее об этом см. нашу статью в ЗН №1-2007 «Почему вымирают восточные славяне?»).

Теперь самое время проанализировать, как разделяются по группам (Громбах) и уровню здоровья (Апанасенко) дети, которые ходят в школу и занимаются физкультурой (рис.).

Как видно, к основной группе занятий физкультурой отнесено 14,3% всех обследованных подростков. В то же время к уровню здоровья «высокий» и «выше среднего» («безопасный» уровень здоровья по нашей градации, то есть соответствующий законам эволюции) отнесено всего лишь 11,2%. Таким образом, 3,1% подростков, хотя пока и не имеют признаков заболевания (они разовьются в дальнейшем), обладают низкими приспособительными возможностями, и при физической нагрузке у них могут возникнуть проблемы.

Три процента — это много или мало? 30 человек на 1000 учащихся, 30 000 на миллион, 150 000 на страну! А это уже проблема, которая носит для страны характер глобальной. Как же её решать?

Во-первых, необходимо изменить критерии распределения учащихся на группы занятий физкультурой, положив в основу уровень здоровья, а не наличие или отсутствие заболеваний. Во-вторых, нужна надёжная и информативная система скрининга уровня здоровья школьников. И в-третьих, принцип оздоровительной направленности физического воспитания должен выйти на первое место, и в соответствии с этим принципом необходимо проводить уроки физкультуры в школе.

Легче всего решить первую часть проблемы: уже в этом году состоится Всеукраинский съезд специалистов по спортивной медицине и лечебной физкультуре, где совместными усилиями учёных и практиков будет подготовлен проект приказа МЗ Украины по разделению учащихся на группы для занятий физкультурой.

Несколько сложнее обстоят дела со второй частью проблемы — выбор системы скрининга уровня здоровья. Причём сложность определяется не отсутствием подобной системы, а наличием нескольких разработок. Какая их них лучше, тоже может решить коллектив специалистов.

Что же касается приоритета принципа оздоровительной направленности, то это должно найти свое практическое воплощение в программном содержании, методах и формах оптимизации физического воспитания, нормативах физической подготовленности. На первое место необходимо поставить развитие общей выносливости, которая и совершенствует аэробную способность, повышая эффективность аэробного энергообразования. К упражнениям, развивающим общую выносливость, относятся так называемые циклические упражнения — ходьба, бег в умеренном темпе, велосипед, лыжи и т.п.

Существенную роль в сохранении здоровья играют и силовые качества. Именно за счет силовых качеств «мышечного корсета», а также мышечных групп, обеспечивающих движения в крупных суставах, обеспечивается сохранение правильной осанки и нормальная функция позвоночного столба, необходимая для нормальной жизнедеятельности, амплитуда движения в суставах. При снижении силы и силовой выносливости основных мышечных групп формируются заболевания опорно-двигательного аппарата — от нарушений осанки и остеохондроза позвоночного столба до заболеваний суставов (вследствие ухудшения питания их хрящевых поверхностей). В формировании правильной осанки весьма значительная роль принадлежит координации, способствующей сенсорному контролю положения тела и его отдельных частей.

Из изложенного следует, что программа физического воспитания в школе (и ВУЗе) должна, главным образом, ставить своей целью развитие и сохранение физических качеств, в первую очередь — общей выносливости. Исходя из прогностической значимости заболеваний, которые развиваются вследствие снижения функциональных резервов систем организма, рейтинг физических качеств в программах физического воспитания должен быть следующим: общая выносливость, скоростно-силовые и силовые качества, ловкость. Задача развития двигательных умений и навыков должна носить второстепенный характер. Нормативы физической подготовленности необходимо устанавливать, ориентируясь на критерии «безопасного уровня» здоровья — уровни развития физических качеств, препятствующих формированию заболевания. Но достижение этого уровня — процесс постепенный, который не терпит авральных мероприятий.

И ещё одно очень важное обстоятельство. В нашем исследовании, данные которого приведены выше, установлено, что в группу «безопасного» уровня здоровья вошли подростки, которые проводили не более 30 минут в день перед телевизором и около трех часов в день на свежем воздухе; регулярно занимались физической зарядкой или спортом, придерживались режима дня.

А это значит, что ответственность за здоровье школьника в связи с физической нагрузкой должны делить школа и родители.

Геннадий АПАНАСЕНКО,

профессор

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