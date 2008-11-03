В Украину 70% лекарств завозится по значительно завышенным ценам.

Об этом сегодня в ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны заявила премьер-министр Юлия Тимошенко.

По ее словам, на сегодняшний день средняя наценка на лекарства в Украине составляет 100-150%. "30% лекарств, которые производятся в стране, изготовляются из химических препаратов и субстанций, которые проходят через импорт. По сути, сильной фармацевтической отрасли в Украине нет. Кроме того, в Украине нет реестра цен на лекарства. Это означает, что лекарства завозят по значительно завышенным ценам. Монополия полная, и больше, чем в металлургической отрасли", - сказала премьер.

Ю.Тимошенко также подчеркнула необходимость дотаций для отечественных фармацевтических предприятий.

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