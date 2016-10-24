Украина и Китай заключили соглашение о предоставлении нашей стране 50 "скорых"

Украина и Китай заключили соглашение о предоставлении нашей стране на бесплатной основе оборудованных автомобилей скорой помощи общей стоимостью 3,7 млн долл.

С украинской стороны соглашение подписал первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщается на странице Минэкономразвития в Twitter.

Читайте такжеКитай передаст Украине 50 автомобилей скорой помощи «Кубив подписал соглашение, по которому КНР безвозмездно передаст Украине 50 полностью укомплектованных машин скорой помощи на сумму более 3,7 млн долл.», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 14 сентября одобрил соглашение с Китаем о предоставлении Украине 50 автомобилей скорой помощи и уполномочил Кубива подписать соглашение.

Украина и Китай готовят дорожную карту экономического сотрудничества в сферах реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и в сфере инфраструктуры.

Китай занимает 4-е место в списке стратегических торговых партнеров Украины. В 2015 году правительство Китая заявило о намерении довести объем инвестиций в другие страны до 500 млрд долл. к 2020 году. Украина является потенциально интересным государством для Китая, поскольку имеет Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, а также готовит аналогичные соглашения с рядом других государств.