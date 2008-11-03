Профилактика воспалительных заболеваний

Как это не печально, но на сегодняшний день более 60% женщин страдают теми или иными гинекологическими заболеваниями. Наиболее распространенными являются: вульвиты, кольпиты и эндометриты. Хронические воспалительные заболевания приводят в итоге к невынашиванию беременности, а то и вовсе бесплодию. Что является причиной данных заболеваний, а также как предотвратить их появление – об этом пойдет речь в данной статье.

Главной причиной появления воспалительных гинекологических заболеваний является инфекция, передающаяся в большинстве случаев половым путем. Венерические заболевания также сопровождаются воспалительными процессами. Главным защитником нашего организма является тщательный выбор сексуального партнера и желательно одного и надолго, а также всем известный презерватив, который к тому же защищает женщин от нежелательной беременности. Следует обязательно знать, что венерические заболевания передаются по наследству от матери к ребенку.

Если венерическое заболевание все таки проявилось в вашем организме, обязательно пройдите курс лечения, а также ежегодно проходите профилактические обследования, чтобы болезнь не перешла в хроническую стадию.

Одним из типичных причин развития хронических воспалительных заболеваний является нарушение нормальной микрофлоры влагалища или иными словами бактериальный вагиноз. Появляться он может вследствие частого приема антибиотиков, спринцеваний с антисептиками или антибиотиками, использование свечей и кремов с спермицидами. Таким образом принимать вышеперечисленные препараты следует только под четким руководством врача и по его рекомендации.

Позаботьтесь о том, чтобы ваша иммунная система была в полном порядке. Ведь именно вследствие ее ослабления в наш организм начинают вторгаться различные вирусы и болезнетворные бактерии. Постарайтесь в первую очередь уметь расслабляться и отдыхать. Почаще устраивайте себе поездки за город на природу. От стрессовых ситуаций умейте себя ограждать, создавайте праздники и веселитесь от души в выходные дни.

Воспалительные заболевания могут возникать вследствие анемии, резкого повышения массы тела, хронические инфекции, декомпенсированный сахарный диабет. С целью предупреждения гинекологических заболеваний при наличии данных вам следует обязательно пройти комплексное медицинское обследование и лечение.

Достаточно частым явлением воспалительных заболеваний половой сферы у женщин является последствия аборта. Даже не смотря на то, что прерывание беременности производится в медицинских учреждениях, где соблюдаются все санитарные нормы, риск инфицирования все-таки присутствует.

Среди методов контрацепции самым опасным считается внутриматочная спираль, которая создает благоприятные условия для распространения инфекции через влагалище в матку и маточные трубы. Помните об этом и постарайтесь предохраняться более безопасными контрацептивами.

Для того, чтобы повысить свой иммунитет рецепты народной медицины вновь приходят к нам на помощь:

Возьмите 10ст. ложек сока шпината и 6ст. ложек морковного сока. Перемешайте и выпивайте утром на тощак.

Также рекомендуется выпивать сок квашеной капусты по 1/3 стакана перед едой.

Для профилактики воспалительных заболеваний:

Возьмите 9ст. ложек морковного сока, 2ст. ложки сока зелени петрушки и 5ст. ложек сока зелени сельдерея. Соки перемешать и пить по 5ст. ложек перед едой 3 раза в день.

Противовоспалительным средством является:

Смесь соков 2 лимонов, 2 апельсина и 200г морковного сока. Пить по 1 стакану 2 раза в день.

И помните, что лучше всего брать свежевыжатые соки, эффективность которых будет в несколько раз выше, чем пакетированных.