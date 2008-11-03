В Сумах стартовала акция «Сердце – ребенку»

В Сумах во второй раз стартовала благотворительная акция «Сердце – ребенку».

Как передает корреспондент УНИАН, в общественный местах областного центра и вузах будут установлены специальные опломбированные урны для сбора благотворительных взносов. Каждый желающий, согласно замыслу организаторов акции, сможет вложить туда «частицу собственного сердца», то есть определенную сумму, которая пойдет на приобретение медицинского оборудования для дошкольного отделения Сумской общеобразовательной школы-интерната.

Акция проводится во второй раз. В прошлом году в рамках пилотного проекта волонтеры собрали около шести тысяч гривен, на которые было закуплено медобородувание для Сумской городской клинической больницы. В этот раз 70 волонтеров из сумских вузов настроены на большую сумму.

По словам директора Сумской городской общественной молодежной организации «Социальная организация студентов» Юлии ТАРАСЕНКО, в публичных местах – облгосадминистрация и Дом советов, в котором достаточно часто проходят заседания сессий и другие мероприятия с участием местных депутатов и чиновников, - в прошлом году было собрано всего 132 гривни. Поэтому и возлагают большие надежды на общественность.

Итог акции волонтеры подведут 19 декабря, в день Святого Николая. Тогда же закупленное на собранные средства медоборудование будет передано воспитанникам заведения.