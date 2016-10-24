Украинские врачи получат доступ к материалам Британского медицинского журнала

Цель проекта – обеспечить украинских медицинских специалистов знаниями, инструментами и ресурсами для повышения профессиональной эффективности в диагностическом обследовании и помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, а также пострадавшим от действия токсинов и биологических угроз.

В рамках трехлетнего проекта Британский медицинский журнал украинский портал открывает неограниченный доступ к своим ресурсам для 3 тысяч украинских специалистов. Среди представленных материалов подробное рассмотрение более 1000 клинических случаев и 1000 тренинговых он-лайн модулей. Информация касается 80% самых распространенных патологий, с которыми сталкиваются специалисты первичного и вторичного звеньев медицинской помощи.

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До конца июня 2017 года в рамках проекта предусматривается перевод на украинский язык 48 тренинговых модулей, которые прежде всего касаются уменьшения рисков, связанных с инфекционными болезнями, действием токсинов и биологических угроз.

На первом этапе реализации Проекта доступ к англоязычной он-лайн платформы будет предоставлено 500 украинским специалистам. Заинтересованы в повышении личной квалификации и поднятии уровня медицины в Украине международных стандартов претенденты, чтобы принять участие в проекте, должны соответствовать ряду простых требований. Документально подтвердить профессиональную принадлежность и знать английский язык. Участникам проекта понадобится свободное общение и чтение специализированной литературы (без словаря).

Предложения кандидатур претендентов подают заведения последипломного образования и управления здравоохранения областных государственных администраций и КГГА.