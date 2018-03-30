Механизмы старения человеческого организма

Мнений о механизмах старения организма человека и основных мероприятиях по его предупреждению много. Однако, если учитывать основные биологические законы, то можно определить основное направление, в котором необходимо двигаться.

Что отличает молодой организм от не очень молодого?

Это несколько параметров жизнедеятельности. Способность к размножению отражает биологический возраст. Так как один из самых сильных инстинктов - половой. Для его сохранения (а с ним и молодости) необходимо наличие двух компонентов - возможности и способности совершать половой акт. Если есть обе составляющие - старение откладывается, т.к. организм достаточно молод и способен выполнять одну из кардинальных задач, записанных в генах - продолжение рода. Если исчезает возможность - постепенно снижается и способность, а на память (если она при активно нарастающем биологическом возрасте еще сохраняется) остается лишь угасающее желание и разнообразные воспоминания. В результате половая система выключается, а организм неуклонно стареет, т.к. он для эволюции уже бесполезен.

И не важно, с какого паспортного возраста это начинается, т.к. биологические часы работают по другим законам, отражая биологический возраст и отделяя зрелость от старости. В этом вопросе важно сохранение семейных уз, т.к. именно в семье ощущается необходимость в себе, появляются дополнительные стимулы к жизни и старение организма откладывается. Замечали, как молодеют родители при встрече с Вашими детьми? Почаще доставляйте им эту радость - им омоложение, детям - возможность активнее пошалить, Вам - свободное время, всем - радость встречи и обмен новыми впечатлениями.

Считается, что сохранение семейных отношений продлевает жизнь мужчине и сокращает женщине. По всей видимости, если у мужчины улучшается быт, питание, то продлевается и жизнь. Но у меня была знакомая - прекрасный кулинар. От инфарктов умерло 3 мужа. Искала четвертого. Переизбыток быта и вкусной еды также вреден для здоровья мужчин. Инфаркты лет 100 назад называли именно ресторанной болезнью.

Однако, ближе к телу. Если организм поизносился - способности к совершению половых актов также снижаются. И развитие импотенции у мужчин, снижение самооценки и активности у женщин (я уже не та, что в молодости) также отражает переход в более высокую возрастную категорию. Особенно, если сравнивать себя с теле и кинозвездами. В этом отношении тяжелее всех американцам. Не зря же бытует анекдот, что всех худых они снимают в кинофильмах. Представляете, какой там контраст между телеэкраном и окружающей действительностью! Важно сочетание возможностей и способностей.

Важность в предотвращении старения активности половой системы подтверждает и статистика онкологических заболеваний у женщин в монастырях. У живущих в таких специфических условиях резко повышается частота онкологических заболеваний, связанных с половыми органами. Т.е. заболеваний, характерных для биологического возраста после 60-ти лет. Для их предотвращения (ускоренного выключения половой системы) и появились некоторые напитки - кагор, пиво. Кагор (готовится на чабреце) и натуральное пиво (готовится на шишках хмеля) содержат в эфирном масле фенолы. Фенолы, с одной стороны, вызывают прилив крови к органам малого таза и усиливают желание. Поэтому в малых дозах их можно использовать в качестве афродизиаков. Но, с другой стороны, являются достаточно сильными окислителями. И влияют на рецепторы к половым гормонам, резко изменяя их чувствительность. В результате на "исчезновение" гормонов организм реагирует их усиленным синтезом. Когда возможности синтеза гормонов исчерпываются - наступает климакс. Т.е. организм начинает активно стареть.

В результате того, что у мужчины происходит снижение синтеза мужских половых гормонов, жир откладывается на бедрах, начинают увеличиваться грудные железы, по форме напоминающие женские молочные, изменяется голос и т.п. А половая система выключается. У женщины чрезмерно высокий уровень женских половых гормонов сопровождается развитием мастопатии, а затем половая система перестает реагировать на гормоны и развивается ранний климакс. В нем - относительная защита от женской онкологии для женщин, ведущих пуританский образ жизни.

Аппетит как активный индикатор старения организма

Т.к. пищевой инстинкт - также один из самых сильных. Регулярное появление чувства голода (не путать со способностью по привычке поглощать пищу в огромных количествах) - надежный индикатор молодости организма. На уровне клетки молодой организм от уже не очень молодого отличает удельный вес углеводов в обеспечении энергетики. В обычных условиях с пищей должно поступать в среднем 4г/кг массы тела углеводов, по 1г/кг массы тела белков и жиров (из которых около 70% животного происхождения). Это обеспечивает более 50% энергетических потребностей организма на углеводах, при полном расщеплении которых образуются легко удаляемый из организма углекислый газ и очень необходимая ему вода. Углеводы - это самое экологически безопасное топливо для организма человека, но им также не следует злоупотреблять - другие компоненты также важны.

Что произойдет, если углеводы резко ограничить - энергетика перестроится на два оставшихся источника энергии - жиры и белки. Если в рационе будет относительно больше белков - продукты их неполного распада откладываются в суставах и развивается подагра (смотрим на основание больших пальцев ног родителей), в почках (для исключения солевого диатеза, мочекаменной болезни с пиелонефритом делаем УЗИ), а в перспективе маячит еще и почечная недостаточность.

Если в рационе будет относительно больше жиров (пусть и растительного происхождения) развивается ожирение (смотрим в зеркало), жировое перерождение печени (развивается незаметно, но является почти прямым отражением степени избыточного веса), атеросклероз сосудов (следим за колебаниями уровня артериального давления), а в перспективе гипертоническая болезнь, риск инсультов, инфарктов.

На таком питании длительно находятся аборигены на Крайнем Севере (животные продукты бедны углеводами), но продолжительность их жизни невысока - они умирают по паспорту молодыми, а внешне стариками. Длительно ограничивать все три компонента (белки, жиры и углеводы) невозможно, т.к. голодание в отдаленной перспективе приносит вред, а голодать более 2-3х недель опасно уже само по себе.

Как определить долю углеводов в энергетике? Это можно сделать без анализов - по появляющемуся аппетиту. Если в организме активно используются углеводы (их запасы в организме исчерпываются за 4-6 часов), то вслед за снижением уровня сахара в крови появляется чувство голода. Если аппетит не удовлетворен - развивается чувство "волчьего голода", эмоциональное возбуждение, мышечная дрожь, за которыми может последовать гипогликемическая кома с потерей сознания. До такого состояния доводить свой организм не стоит - опасно для жизни в любом возрасте.

Если голод сам по себе исчез - организм самостоятельно начал синтезировать углеводы из жиров. С одной стороны уменьшается жирок, а с другой - если организм не успеет перестроиться, то можно потерять сознательность. Лучше не рисковать, а использовать известное изречение, диктующее минимум 3-х кратный прием пищи. Оптимально для мужчины минимум 4-х кратный, для женщины - 4-5-ти кратный.

Количество жидкости в организме - фактор долголетия

Поддержание нормального количества жидкости в организме абсолютно необходимо. При оплодотворении яйцеклетка содержит около 95% воды, новорожденный ребенок - около 85%, грудной младенец - около 80%, молодой мужчина с развитой мышечной массой - 65%, а пожилой человек перед смертью - около 45%. Если все цифры представить в виде графика, то вектор покажет основное направление при высыхании организма. И если перефразировать классиков, что жить - значит умирать. То с точки зрения количества жидкости жить - значит высыхать. С постепенным замедлением интенсивности обмена веществ и соответствующей перестройкой энергетики.

Ключевой момент в предупреждении старения организма этим путем - регулярное употребление жидкости в физиологически обоснованных количествах. Новорожденному - 15% от массы тела, ребенку грудного возраста - 10%, молодым людям - 4-5% от массы тела, при патологии сердца - 15мл/кг массы тела + диурез за вчера.

Уровень холестерина в крови как фактор старения организма

Необходим контроль над уровнем холестерина в крови. Учитывая, что 3% холестерина используется на синтез гормонов, в том числе и половых, а до 90% холестерина находится в мембранах клеток. То оценке поддается лишь количество холестерина, находящееся в крови. Фактически, это мобильный резерв организма, пополняемый с пищей. И расходуемый по потребности.

Если человек ведет активный образ жизни - уровень холестерина в крови естественным образом снижается, расходуясь на синтез гормонов, обеспечивающих эту активность на клеточном уровне. А т.к. с увеличением скорости возрастает и частота поломок - холестерин активнее используется и на латание клеточных мембран. И его уровень в крови будет оптимально низким.

Здесь важно контролировать поступление жиров на уровне 1г/кг массы тела, 70% из которых должно поступать в первую половину рабочего дня и быть животного происхождения. Важен и режим питания с частотой 4-5 раз в сутки для полноценного сброса желчи, а с нею - и избытка холестерина из крови. И наличие в пище растительной клетчатки, улучшающей качественный состав желчи, связывающей холестерин в кишечнике, способствующей синтезу витаминов группы В, активирующих обмен углеводов на уровне клетки. И прием лечебных средств, активирующих обмен холестерина, его растворение со стенок кровеносных сосудов и перевод из крови через печень в кишечник.

Оптимальная регуляция гормонального фона в предотвращении старения

Что важно женщине для сохранения и продления молодости - сохранение нормального менструального цикла до 50-55 лет. Как этого достичь? Перед половым созреванием начинает повышаться синтез гормонов и при повышении уровня гормонов выше определенной величины появляется менструальный цикл. От внешних условий зависит, будет ли он изначально регулярным. Из-за постепенного и естественного старения мембран чувствительность рецепторов к гормонам постепенно снижается, что вынуждает организм повышать гормональный фон. Поэтому гормонально зависимые юношеские угри постепенно и неизменно проходят. Со временем. Или с биологическим возрастом.

Процесс продолжается до тех пор, пока половые железы еще способны увеличивать уровень гормонов, а половые органы еще могут на них реагировать. Если первыми "откажут" яичники, яички и надпочечники - произойдет естественный процесс выключения системы. Если они будут работать "до последнего" - повышается риск развития разнообразных гормонально зависимых заболеваний и опухолей.

Как "довести" женщину до климакса на низком уровне гормонов. Не следует чрезмерно стегать половые железы внешними воздействиями. А значит, молодым женщинам необходимо исключить некоторые лекарственные растения (чабрец, душицу, хмель, шалфей и т.п.) и напитки (кагор, пиво), которые через повышение гормонального фона быстро доводят систему до предела активности и выключения.

Зато пиво и кагор можно использовать для смягчения климактерических проявлений. А особенно необходимо использовать в монастырях для профилактики развития злокачественных опухолей (более 30% женщин погибает от опухолей половых органов). А также можно небольшими дозами пробовать в борьбе с юношескими изменениями на коже. Но более естественно все происходит, если скомпенсировать сопутствующую патологию, приводящую к ускоренному старению специфических рецепторов. Тогда все происходит на более низком гормональном фоне и сниженном риске появления опухолей.

Система детоксикации и старение организма

Важно сохранение высокой работоспособности печени и почек как основных "очистителей" в организме. Именно зашлакованность является основным двигателем нарастания биологического возраста, старения организма по многим направлениям. Особенно важно сохранение активности печени, как органа:

регулирующего уровень половых гормонов, уничтожая отработавшие свой ресурс и освобождая место для образования из холестерина новых порций гормонов, что одновременно снижает уровень холестерина;

накапливающего полисахарид гликоген для поддержания необходимого уровня сахара в крови и регуляции аппетита, предотвращая переход энергетики организма на жиры;

очищать кровь от продуктов жизнедеятельности микрофлоры кишечника, а также поступающих с пищей и напитками, многими медикаментами химических веществ;

способного активно влиять на разные этапы обмена холестерина:

* синтезировать наиболее опасный эндогенный холестерин при несбалансированном по жирам рационе,

* поставлять холестерин для образования в половых и других железах стероидных гормонов,

* с желчью выводить максимальное количество холестерина из организма (холестерин может удаляться с 600-1000 мл желчи либо 20-50г кожного сала).

Почкам же для выполнения своей миссии необходима жидкость. Если человек регулярно пополняет ее запасы в организме - почки будут выполнять свою роль одного из главных очистителей крови.

Психологический путь старения организма

Если человек имеет в жизни цель - старение организма откладывается до ее достижения. Фактически для организма такая цель - это программа действий на определенный срок. Важным моментом в предотвращении старения организма этим путем является своевременный перенос цели в осязаемую, но отдаленную перспективу. Какую или какие цели ставит перед собой человек зависит от него самого. Важно, чтобы они были исполнимы и достижимы.

Как правильно питаться

Как правильно питаться догадываются все, а выполняют немногие. Рецепты здорового, правильного питания, диеты и рекомендации по питанию многочисленны и разнообразны. Но не адаптированные к индивидуальным условиям рецепты самых вкусных блюд останутся бесполезными или даже могут стать вредными, если не встроить их в рацион или режим питания, здоровый образ жизни. Кусок самого вкусного мяса утром или вечером, летом или зимой, маленькому ребенку или школьнику, мужчине или женщине, беременной женщине или уже маме, спортсмену или пожилому человеку, здоровому или уже больному это, как говорят в Одессе - две большие разницы.

Основы правильного, рационального питания закладываются еще в детстве, в семейных привычках. Из заложенной в детстве программы развиваются и большинство т.н. "наследственных заболеваний". Нам в наследство досталась известная формула здоровья. Но, учитывая современные экологические условия, ее лучше представить так: "Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу, предварительно перебив аппетит за полдником". Учитывая особенности современного 1-2-х разового питания такой вид раздельного питания принесет людям больше пользы.

Эта система применима к людям среднего возраста. В питании есть парадокс - чем меньше затраты калорий, тем чаще, но менее калорийными порциями необходимо питаться. Потому мужчинам, лишенным сегодня интенсивного физического труда, необходимо кушать 4 раза, женщинам лучше принимать пищу 5 раз (у прекрасного пола чаще регистрируется дискинезия желчного пузыря), детям до 14 лет и всем после 60 лет - 6 раз, при наличии сердечно-сосудистых заболеваний в любом возрасте - 7 раз, желающим похудеть - 8 раз в сутки. При этом процесс пищеварения и состояние всего организма можно оптимизировать, привести в соответствие индивидуально подобранными средствами растительного происхождения.

Но ограничительная диета (по одному из утверждений) - это надежный способ сохранить болезнь до старости. Диетическая пища, приготовленная по самым лучшим рецептам только в том случае станет лекарством, если она не только по составу станет полноценной, но и сможет полноценно усвоиться, попадет в организм в нужное время и в нужном количестве. При определенных условиях, сочетаниях продуктов в одном блюде, их чередование на протяжении дня диетическое питание может быть не только источником необходимых компонентов, но и стать активным лечебным средством.

Правильное, рациональное, здоровое питание - неотъемлемая составная часть здорового образа жизни. Залог правильного физического развития детей, обеспечения высокой работоспособности мужчин и женщин среднего возраста, сохранения достаточной работоспособности при естественном увядании организма.

Борис Скачко,

врач, фитотерапевт, автор 20 книг и брошюр, более 200 популярных и 40 научных статей по фитотерапии, здоровому образу жизни