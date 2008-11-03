Если простуда неизбежна...

Существуют проверенные средства, которые активно борются с первыми признаками простуды. Поскольку простуда атакует прежде всего носоглотку, то лечебные полоскания горла - первый шаг на пути к выздоровлению. Для этого используйте настой шалфея.

Залейте горсть листьев шалфея 0.5 л кипятка, плотно закройте и выдержите в темном месте как минимум 20 минут. Чтобы повысить эффективность настоя, перед полосканием в стакан можно добавить пол чайной ложки морской соли.

Помогут и ингаляции с эфирными маслами шалфея, эвкалипта, розмарина, мяты, лимона, майорана, ромашки. Для этого достаточно 1-2 капель эфирного масла на 0.5 литра горячей воды.

В числе эффективных антипростудных процедур есть даже душ от насморка.

Чтобы очистить гайморовы пазухи, направьте мощную струю воды (не очень горячей) то на одну пазуху носа, то на другую. При этом то приближайте, то отдаляйте душ. Так вы массируете и прогреваете гайморовы пазухи, что очистит их и поможет победить простуду.

Другой доступный рецепт также избавляет от насморка: в течение дня через каждые 2-3 часа закапывайте в нос сок алоэ.

Ощущение холода, озноб - обязательные признаки простуды. В таком состоянии хочется забраться в ванну и насладиться теплом. Но простое прогревание организма можно сочетать с настоящим целительным воздействием. Знакомьтесь: цитрусовые ванны.

Для ванны из цедры необходимо растолочь 100-150 г сухой цедры апельсина (мандарина, лимона), залить 1л кипятка, настоять 20-30 минут. Настой вылить в ванну. Чтобы повысить эффективность ванны, можно добавить 2-3 капли эфирного масла розы. Можно также "обогатить" композицию соком лайма.

Для апельсиново-грейпфрутовой ванны выжмите сок из трех крупных грейпфрутов и трех апельсинов. Мякоть положите в тканевый мешочек или заверните в марлю, а затем опустите в воду, чтобы "подпитывать" её.

Лимонно-медовая ванна потребует 5-6 лимонов. Их необходимо нарезать с кожурой, залить горячей водой и настоять около часа. Отожмите лимонную массу через марлю в ванну, а также добавьте несколько столовых ложек меда.

К сожалению именно так могут сказать многие, невзирая на недавние веселые отпуска у теплого моря. Между тем, даже обычная простуда - сигнал о неполадке в организме, об ослаблении иммунитета. А это намного серьезней, чем мы привыкли думать. Посудите сами - по данным Всемирной организации здравоохранения, за последний год от разных болезней умерли 52 миллиона землян. При этом в большинстве случаев исходной причиной были неполадки в иммунной системе.

Борис СКАЧКО,

врач