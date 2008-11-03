Идеальная белковая еда - вареники с творогом или мясом

Вы еще помните о раздельном питании, о несовместимости белковых и углеводных, мясных и мучных продуктов? Если у Вас отсутствует атрофический гастрит, то можете об этом пока забыть, советует врач Борис СКАЧКО. Существовал всего один официально признанный институт раздельного питания, но и тот еще в прошлом веке развалился. Видимо разбился о систему питания, которая все-таки предназначена переваривать смешанную пищу. А комбинация мучной и мясной пищи дает идеальный для усвоения человеком белок. По-другому - идеальный белковый комбикорм для человека. Нужно лишь обеспечить его полноценное усвоение.

Ваш собственный индикатор - еда с аппетитом, а пищеварение без диспептических проблем (вздутие живота, урчание). Чтобы их предотвратить - вареники с мясным фаршем необходимо употреблять до 14 часов или не меньше чем за 6-7 часов до сна. Это абсолютно необходимо, чтобы белковая пища имела возможность полноценно перевариться, а продукты белкового обмена или "шлаки" полностью удалиться из организма через почки. В это же время лучше употреблять и вареники с бобовыми, если хочется попытаться заменить ими мясо. Обязательный компонент в мясном фарше - лук, чеснок или отруби. Они свяжут токсичные продукты расщепления белков и предохранят от них не только почки, но и суставы, щитовидную железу, матку, молочные железы. И от многих проблем.

Если нет самостоятельного аппетита, снижена секреция желудочного сока или наступает атрофия слизистой - помогите своей пищеварительной системе, принимая фитоклин. Содержимое капсулы залейте 70-80 мл кипятка, настаивайте 5-7 минут и принимайте за 10-15 минут до каждого приема пищи.

Если хочется насытить организм кальцием, то вареники с творогом необходимо употреблять после 14 часов, но не ранее чем за 3 часа до сна. И исключите продукты, богатые щавелевой кислотой. Вареники с фруктами логичнее употреблять в первую половину дня - они обеспечат организм необходимыми витаминами, микроэлементами, оптимизируют обмен веществ. А вот вареники с овощами можно употреблять в любое время - они и накормят, и почистят, и обеспечивают активное протекание обменных процессов.