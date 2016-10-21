Производство лекарств на основе антибиотиков в Украине увеличилось - Госстат

По данным Госстата, в сентябре объем производства таких лекарств составил 120 тонн, что на 34,4% больше объема производства августа, и на 38,1% больше, чем было произведено в сентябре прошлого года.

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Сообщается, что Украина в январе-сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2% сократила выпуск лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, - до 87,3 тонн. При этом в сентябре этой продукции было произведено 9,7 тонн, что на 3,2% меньше показателя за август и на 49,5% больше, чем в сентябре 2015 года.

Производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, в январе-сентябре увеличилось на 8,6% и составило 34,2 тыс. тонн. В сентябре украинские предприятия произвели 3,8 тыс. тонн этой продукции, что на 1,1% меньше объема производства августа и на 5,8% больше, чем было произведено в сентябре прошлого года.

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Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в Украине производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, сократилось по сравнению с 2014 годом на 7,6%, до 1,25 тыс. тонн; лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, - сократилось на 41,2%, до 117 тонн; а производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, сократилось на 6,4%, до 43,3 тыс. тонн.