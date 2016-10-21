Минздрав просит средства на зарплату врачам и коммунальные услуги медучреждениям

Как отметили УНИАН в Минздраве, ранее Минфин отказался перераспределять расходы, поскольку местные органы власти не выполнили задачу по оптимизации медицинских учреждений. Минфин отмечал, что «содержание сверхурочной сети учреждений здравоохранения должен покрываться за счет средств местных бюджетов».

Читайте такжеМинздрав инициирует возврат обязательных надбавок врачам

Бюджет 2016 года включает резерв медицинской субвенции и зарезервированные средства для нужд системы здравоохранения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. К сожалению, эти территории до сих пор не освобождены, соответственно финансирование не осуществляется. Между тем при формировании сметы страны на 2016 год не было враховувано увеличение заработной платы и стоимости коммунальных услуг.

Важно, что люди, которые перемещаются с временно оккупированной территории Украины, тоже имеют право на охрану здоровья. А при определении объема медицинской субвенции на 2016 год невозможно было учесть их количество (формульный расчет осуществлялся, исходя из численности наличного населения Украины по состоянию на 1 января 2015 года).

Читайте такжеЧастная страховая модель медицины резко ухудшит качество медуслуг в Украине

Чтобы исправить ситуацию, ведомство разработало проекты распоряжений Кабинета Министров Украины, где просит выделить около 877 млн грн. из упомянутых источников.

Из-за медленного внедрения оптимизации и тяжелое состояние экономики украинские медицинские работники не должны стать заложниками ситуации. Поэтому Минздрав уже третий раз направило на согласование соответствующие проекты распоряжений КМУ в Министерство финансов и верит, что последний пойдет навстречу.