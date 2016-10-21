С начала года 867 участников АТО прошли реабилитационное лечение

С начала года 860 военнослужащих - участников АТО прошли реабилитационное лечение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

Читайте такжеВ Минсоцполитики обещают разработать постановление о психологической помощи участникам АТО до конца октября"На текущий год на медицинское обеспечение по смете Минобороны предусмотрено около 257 млн грн. С начала года Минобороны получило на эти цели 232 млн, из которых 162 млн грн израсходовано на закупку медикаментов. На лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны находится 99 военнослужащих ВСУ, раненых в АТО. 24 раненых лечатся за границей. Из них 10 - в Болгарии, 9 - в Германии, по 2 - в США и Венгрии и 1 - в Латвии. 74 участника АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях. Всего с начала года реабилитационное лечение прошли 867 военнослужащих", - сказал Гуцуляк.