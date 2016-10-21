Как укрепить иммунитет осенью

Осенью люди часто простужаются и заболевают, так как организму сложно бывает адаптироваться к резким изменениям температуры воздуха. Вот несколько советов, которые помогут укрепить иммунитет и сделать его менее уязвимым, пишет Рanno4ka.net.

Инжир, по мнению многих специалистов, очень полезен осенью, так как помогает укрепить бронхи перед действием холодного ветра и защищает от простуды. 2-3 свежих или сушеных инжира рекомендуется съедать перед выходом на улицу в холодную погоду.

Читайте такжеУчёные составили список самых полезных напитковТоматный сок и морковь, как утверждают специалисты, содержат вещества, полезные для тимуса, или вилочковой железы, играющей одну из самых главных ролей в иммунной системе. Тимус будет работать без сбоев, если обеспечить ему правильное полноценное питание в виде каротиноидов, которых больше всего содержится в моркови и томатном соке.

Организму будет легче противостоять холоду, если он будет обеспечен нужным количеством белка. В холодное время года специалисты рекомендуют употреблять больше рыбных и мясных блюд, чтобы организм получал нужное количество белка.

Читайте такжеКак избежать осенней простудыДругим важным фактором специалисты считают достаточный уровень животных жиров в рационе. Животные жиры (свиное сало, сливочное масло, жирная сметана) важны для нормальной работы организма, и в холодное время года их количество в рационе должно увеличиваться.