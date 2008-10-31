Мытьё рук с мылом вполовину снижает риск заражения гриппом

Защитные маски и тщательное мытьё рук с мылом служат лучшей превентивной мерой от распространения гриппа, на 50 процентов предупреждая заболеваемость. Эпидемиологи рассмотрели здоровье тысячи студентов в течение двух лет во время сезона гриппа и сделали вывод, что ношение специальных масок и дезинфекция рук помогают сократить риск болезни от 10 до 50 процентов. Медики полагают, что такие простые меры могут быть эффективны против целого ряда респираторных болезней.

Предотвращение попадания вируса в дыхательные пути и микробов в организм изученными способами препятствовало развитию кашля, озноба, повышению температуры и болям в мышцах в период наступления холодов. Так как вакцинация и использование противовирусных препаратов не всегда доступны для широких слоёв населения, обыкновенное поддержание личной гигиены является более эффективным средством борьбы с пандемией и вспышками гриппа, уверены терапевты Мичиганского университета /США/. Также врачи советуют проводить домашний карантин, если кто-то из членов семьи заразился гриппом, и ограничить общение с больным для индивидуальной защиты.

ami-tass.ru