Симптомы менопаузы у мужчин

Каждый пятый мужчина страдает от мужской менопаузы, характеризирующейся ослаблением либидо и общим упадком жизненной энергии где-то в возрасте 65 лет, говорят ученые из Мюнстерского университета (Германия).

Известна мужская менопауза, как андропауза. Ее симптомы включают в себя депрессию, мышечную слабость и прибавление в весе. Недавние исследования показали, что данное заболевание может быть связано с ожирением и диабетом.

Возникающая при возрастном падении уровня тестостерона, андропауза, от которой страдают 20% мужчин, может быть вылечена терапией по замене гормонов (hormone replacement therapy), уверены ученые.

Эберхард Нишлаг, эксперт в андрологии, из Мюнстерского университета в Германии, уверен, что мужчинам с симптомами дефицита уровня тестостерона следует проверяться у врача. Они не должны списывать все на старение.

Нишлаг говорит: "Это может быть депрессия, усталость, снижение сексуального интереса, ломкость костей – все эти факторы могут говорить о недостатке тестостерона в крови".

Симптомы андропаузы: депрессия, мышечная слабость, прибавление в весе, снижение либидо и ломкость ногтей"Возрастное снижение уровня тестостерона – это реальность", - говорит Адриан Добс из университета Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мериленд, добавляя при этом, что если у мужчины обнаружены данные признаки, то нужно назначать лечение.

Растущее единодушие о факте существования мужской менопаузы побудило огромное количество организаций по всему миру, в том числе и Международную ассоциацию по исследованию мужского старения, Международное андрологическое сообщество и Европейскую урологическую ассоциацию, рекомендовать тестировать мужчин.

В частности они призывают всех страдающих диабетом и имеющих симптомы дефицита тестостерона проверяться у соответствующих специалистов, сообщает журнал New Scientist. Это позволит выявить намного большее количество мужчин, страдающих недостатком уровня тестостерона.

"Это должно выявить множество мужчин с низким уровнем тестостерона, которые до этого просто сидели бы дома и не пошли к врачу", - говорит Хью Джонс из Шефилдского университета.

Множество исследований связывают низкий уровень тестостерона с ожирением и диабетом, хотя ученые говорят, что еще слишком рано говорить о том, что гормонотерапия сможет улучшить состояние людей, страдающих от данного недуга.

Недавние исследования также показали, что мужчины с низким уровнем тестостерона умирают раньше, чем мужчины, чей уровень данного гормона находится в пределах нормы.

Напомним, что ранее американские специалисты из техасского Центра изучения фруктов и овощей выявили, что арбуз способен повышать мужскую потенцию.

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