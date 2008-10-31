В Минздраве Украины работает ”горячая” телефонная линия

В Минздраве Украины начала работу телефонная «горячая линия».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Согласно с приказом Минздрава Украины № 617 от 30.10.2008 г., начинает работу телефонная “горячая линия”, призванная оперативно реагировать на обращение граждан.

В соответствии с утвержденным графиком, с 9.00 к 13.00 специалисты из разных отраслей медицины будут отвечать на вопросы граждан. Телефон “горячей линии”: 8 (044) 253-54-84

3 ноября в 2008 г. на связи телефонной “горячей линии” - главный внештатный специалист Минздрава Украины по вопросам трансплантологии, к.м.н., д.м.н., профессор, доцент, директор координационного центра трансплантации органов, тканей и клеток Кухарчук Александр Леонидович.