Раннее выявление опухолей молочной железы предопределяет успех лечения



Заболеваемость раком молочной железы (РМЖ) среди женщин мира за последние 25 лет выросла в 30 раз. Ежегодно у 1,3 млн женщин нашей планеты диагностируется РМЖ. В целом уровень заболеваемости раком молочной железы за последние два десятилетия возрос на 30%. Однако, благодаря улучшению диагностики и методов лечения, смертность не увеличивается, поскольку на начальной стадии РМЖ излечивается почти полностью.

Читайте такжеАлкоголь - один из основных факторов, вызывающих развитие рака

По данным Национального института рака, РМЖ - наиболее распространённое злокачественное онкозаболевания в Украине. За год РМЖ выявляют у более 16 тысяч жительниц Украины. Уровень заболеваемости этим недугом в нашей стране за последние 50 лет вырос с 17,6 до 70,9 на 100 тысяч женщин и тенденции к снижению нет.

Читайте такжеНовая комбинация препаратов эффективна при раке молочной железы

Заболеть раком молочной железы может любая женщина. Факторами риска являются: возраст старше 40 лет, наследственная предрасположенность, поздняя менопауза, раннее начало месячных (до 12 лет), поздние первые роды (в возрасте свыше 30 лет) или их отсутствие, прерывание беременности, фиброзно-кистозная мастопатия, ожирение, курение. К этому перечню можно добавить также плохую экологию, гормональные нарушения, неправильное питание, алкоголизм. Все это в индивидуальном сочетании нередко приводит к РМЖ.

Каждые 30 минут в стране обнаруживается новый случай рака молочной железы, и каждый час от него умирает одна женщина. В целом ежегодно это грозное заболевание забирает жизнь почти 7,5 тыс. женщин по всей Украине.

Читайте такжеПоказатели заболеваемости раком в Украине растут - исследование

Очень часто РМЖ обнаруживают на поздних стадиях, когда спасти женщину трудно, а то и вообще невозможно.

Основными методами, которые позволяют своевременно обнаружить это заболевание, являются:

• регулярное самообследование молочных желез;

• обследование у маммолога-онколога один раз в год;

• УЗИ молочных желез женщинам в возрасте до 40 лет - 1 раз в 2 года, после 50 лет - ежегодно.

Читайте такжеЖенщина должна пройти генетический скрининг, если у ее родственницы был рак молочной железы - эксперт

С целью раннего диагностирования каждая женщина должна владеть техникой самостоятельного обследования молочных желез. Осмотр молочных желез рекомендуется проводить ежемесячно на 8-12 день менструального цикла.

Вас должны насторожить:

- припухлость, твердый узел, уплотнения;

- отек, локальное повышение температуры, покраснение или потемнение кожи;

- изменение размера или формы молочных желез;

- углубление или сморщивание кожи;

- зуд, язвы или сыпь на сосках;

- западения соска или иной части груди;

- внезапные необычные выделения из сосков;

- появление постоянной боли в одной области.

Своевременное обращение к врачам (ультразвуковое и маммографическое обследование молочных желез) позволяет выявлять новообразования на ранних стадиях развития. Своевременная и ранняя диагностика предопухолевых и опухолевых заболеваний гарантирует успешность лечения.