В Украине количество умерших от отравления фальсифицированным алкоголем опять возросло

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, всего по состоянию на утро четверга, 20 октября, в стране зарегистрировано 143 случая отравлений фальсифицированным алкоголем.

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В Харьковской области зарегистрирована смерть еще одного человека после употребления алкоголя. Всего в регионе отравились 97 человек, из них 50 умерли.

В Донецкой, Луганской, Житомирской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях новых случаев отравления суррогатами алкоголя не зарегистрировано (всего в этих областях отравились 46 человек, из них 15 умерли).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 октября в Украине было зарегистрировано 142 случая отравлений фальсифицированным алкоголем, из них 64 летальных.

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Первые смерти от отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября. Впоследствии летальные случаи от отравления зафиксировали в других регионах Украины, в частности, в Донецкой, Луганской, Николаевской, Житомирской и Днепропетровской областях.