За 6 месяцев в Украине зарегистрировано 10 случаев кори и 108 случаев краснухи - Минздрав
12:45, 20 октября 2016Страна
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Министерство здравоохранения констатирует снижение уровня заболеваемости в Украине корью и краснухой.
Минздрав отмечает снижение уровня заболеваемости корью и червінку / REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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«Уровень заболеваемости корью и краснухой в значительной степени снизился по сравнению с прошлым годом», - говорится в сообщении.
В Минздраве отмечают, что в течение 6 месяцев этого года в Украине было зарегистрировано 10 случаев заболевания корью (на 79 случаев меньше за аналогичный период 2015 года) и 108 случаев заболеваний краснухой (на 41 случай меньше за 6 месяцев 2015 года).
«Минздрав совместно с международными партнерами прилагает усилия к обеспечению равного доступа к вакцинам для всего детского населения страны», - говорится в сообщении.
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