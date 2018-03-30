Туберкулез настигает ослабленных

Туберкулез уже давно перестал быть болезнью бедных, алкоголиков и бомжей. Сегодня от этого инфекционного заболевания не застрахован человек любого возраста, пола и социального положения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бациллами туберкулеза инфицированно треть населения Земли. Украина не стала исключением. Более того, эпидемическая ситуация в стране пришла к критической границе: ежедневно около тридцати наших соотечественников от туберкулеза умирает, в то же время врачи диагностируют 82 новых случаев поражения палочкой Коха.

Ситуация с заболеванием туберкулеза в Кривом Роге также безотрадная — ежегодно медики обнаруживают свыше 120 новых случаев заболеваний на 100 тысяч населения. Вместе с тем, ситуация не безнадежна. Ведь туберкулез хотя и тяжело, но поддается лечению. И чем раньше он будет обнаружен, тем более эффективным и более быстрым будет процесс выздоровления.

Чем угрожает туберкулез Как рассказал главный врач Криворожского противотуберкулезного диспансера №2 Дмитрий СЕВЕНКО, главная опасность туберкулеза в том, что люди недооценивают последствия болезни. Немногие знают, что туберкулез может поражать любые органы человека — глаза, кости, головной мозг, желудок и тому подобное, хотя чаще всего это сложное заболевание поражает легкие. Туберкулезная палочка (палочка Коха) размножается в организме и выделяет токсины, которые всасываются кровью. Возникает интоксикация, заболевание влечет легочно-сердечную недостаточность. Все это ведет к верной смерти человека, если болезнь своевременно не остановить.

— Туберкулез часто прячется под маской гриппа, который долго не проходит, — объясняет Дмитрий Викторович. — Если человек кашляет свыше двух недель, чувствует боль в грудной клетке, удушье, потерял аппетит, чувствует себя слабым и имеет повышенную температуру (37,2–37,5), необходимо немедленно обследоваться. Однако, к сожалению, граждане, почувствовав симптомы туберкулеза, часто не имеют представления, с чем они столкнулись, потому занимаются самолечением и инфицируют окружающих. Тем временем болезнь заостряется, а шансы на быстрое выздоровление тают ежедневно.

Лечение туберкулеза — процесс дорогой и малоприятный. Достаточно сказать, что при выявлении болезни обязательным является стационарное лечение на протяжении 2-х месяцев. Еще четыре месяца длится амбулаторное лечение. Таким образом, процесс лечения в среднем длится полгода. Но, имея даже совсем незначительные остаточные изменения в легких, пациенты находятся под надблюдением врачей еще 4 года. И в период обострения хронических болезней — весной и осенью — они проходят курс профилактического лечения.

Подводные камни лечения

По словам Дмитрия Севенко, ситуацию с заболеваемостью туберкулеза Кривом Роге на протяжении последних пяти лет удалось укротить. В большей мере это связано с обновлением парка флюромобилей, закупкой стационарного цифрового диагностического оборудования нового поколения, а также улучшением финансирования противотуберкулезных заведений (например, сейчас на питание одного больного, который находится в стационаре, выделяется 16 гривен в сутки). Вместе с тем, с обеспечением медикаментами изредка случаются перебои. Для человека, который приходит курс стационарного лечения, это может обернуться настоящим крахом надежд на выздоровление.

— Месяца два тому у нас возникла очень сложная ситуация, — рассказывает главврач тубдиспансера №2. — Из-за перебоев со снабжением медикаментов под угрозой оказался курс лечения шести детей, у которых была стойкая к действию препаратов форма туберкулеза. Прерывание лечения угрожало переходу болезни в хроническую форму. Поэтому мы начали искать выход из ситуации и обратились в благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины». К счастью, фонд отозвался очень оперативно, ведь он осуществляет масштабный общенациональный проект «Остановим туберкулез». И необходимое для завершения курса лечения количество препаратов второго ряда было закуплено. Таким образом, благотворительный фонд «Развитие Украины» спас детей от нежелательных последствий, за что мы ему очень благодарны.

Теперь, как заверяют специалисты, в Кривом Роге есть все необходимое для успешного лечения туберкулеза. Поэтому главная проблема сегодня — своевременное выявление носителей инфекции и их изоляция от близких и не очень людей на период стационарного лечения. Ведь открытая форма туберкулеза (то есть форма болезни, когда инфекция распространяется от ее носителя воздушно-капельным путем) — это основной источник существования эпидемической проблемы. Считается, что на протяжении года один такой больной способен отправить на больничную кровать 10–15 человек.

Профилактика — это очень просто

Возбудитель туберкулеза ожидает на нас повсюду: на рынках, в магазинах, в общественном транспорте и всюду, где массово скапливаются люди. Впрочем, далеко не каждый, кто «получает» палочку Коха, вскоре заболевает. Из сотни здоровых людей, которые получили «дозу возбудителя», в среднем лишь у пяти начнут вскоре проявляться симптомы болезни, почти 5% — стойкие к инфекции. А остальные 90% будут носить возбудителя в организме на протяжении всей жизни, не составляя опасности для окружающих. У этих 90% вероятность заболеть составляет 5% на протяжении жизни, и только в 5–10% из них — в результате стресса, недоедания, других болезней, алкогольной зависимости, отравлений или же в старости.

Заболеванию больше всех поддаются лица, которые проживают в одной квартире с больным человеком. К группе риска принадлежат и работники здравоохранения, и люди, которые курят, употребляют наркотики, а также бездомные и заключенные. Также особенная опасность заболеть у детей, не вакцинированных против туберкулеза. В частности, установлено, что вероятность заболеть ребенку до 1 года составляет сорок случаев из ста, в возрасте 1–4 года — 20-25%.

Исходя из всего сказанного, профилактика туберкулеза — вещь достаточно простая. Как отметил Дмитрий Севенко, человек минимизирует свои шансы заболеть туберкулезом, если он будет вести здоровый образ жизни, регулярно питаться сбалансированной и качественной едой, избегать большого скопления людей. Но при этом чрезвычайно важно не забывать раз в году проходить флюорографическое обследование. Ведь, чем раньше заболевание будет обнаружено, тем эффективнее и быстрее с ним будет покончено.

Тарас МОРИКВА

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