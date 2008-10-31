Время пить суперполезный свекольный сок

Наверное, мало найдется людей, которые бы регулярно включали в свое меню свеклу. Конечно, такое пренебрежение к данному продукту питания совсем незаслуженно.

Вы даже не представляете, какими полезными свойствами обладает свекольный сок.

1.Свекольный сок является отличным средством для лечения холецистита, хронических запоров и вялой перистальтики кишечника.

При данных заболеваниях специалисты рекомендуют принимать по половине стакана свекольного сока натощак, за один час до завтрака.

2.Не стоит забывать о чудодейственных свойствах сока и людям, нуждающимся в комплексной терапии опухолевых заболеваний. При этом, для достижения необходимых результатов, вам потребуется пить свекольный сок пять – шесть раз в день за пятнадцать минут до еды по половине стакана.

3.Специалисты рекомендуют употребление свекольного сока также при анемии (малокровии), артериальной гипертензии (гипертонии) и атеросклерозе сосудов.

При данных заболеваниях необходимо принимать смесь свекольного и морковного соков пропорции 1:4 три-четыре раза в день по ¼ стакана.

4.Если у вас имеются камни в мочевом пузыре или почках, то вам и тут на помощь придет свекольный сок.

При данных заболеваниях специалисты рекомендуют принимать смесь соков, приготовленную из одной части свекольного сока, двух частей морковного и двух частей огуречного сока.

Принимать эту смесь нужно по ¼ стакана за тридцать минут до еды два-три раза в день.

5.Во время климакса или при нарушениях менструального цикла, необходимо принимать смесь сока черной редьки и свеклы, приготовленную в пропорции 1:1. Принимайте такую смесь между приемами пищи три-четыре раза в день.

При этом, важно отметить, что свекольный сок не рекомендуется употреблять при пиелонефрите, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и желудка, а также при гломерунефрите.

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