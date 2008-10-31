В Кировограде с гепатитом «А» госпитализированы 6 детей
11:16, 31 октября 2008Страна
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Причина заболевания устанавливается
В Кировограде с подозрением на вирусный гепатит «А» госпитализированы 6 детей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 28-30 октября в Кировограде из дошкольного учебного заведения №47 в инфекционное отделение городской больницы №1 с подозрением на вирусный гепатит «А» были госпитализированы 6 детей 2003 года рождения.
Состояние их здоровья - средней степени тяжести.
Причина заболевания устанавливается.
В очаге заболевания специалисты областной СЭС проводят комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.
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