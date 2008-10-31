6 млн. грн. на создание лаборатории по контролю качества вакцин

Правительство на сегодняшнем заседании приняло распоряжение о выделении 6,3 млн. грн. на первоочередные меры по созданию и аккредитации современной лаборатории по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов Центра иммунобиологических препаратов.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Кабмина, финансирование будет осуществляться из резервного фонда Государственного бюджета.