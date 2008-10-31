Кабмин выделит 34 млн.грн. для контроля за лекарствами
10:56, 31 октября 2008Страна
0
Из резервного фонда
Кабинет министров Украины одобрил распоряжение о выделении 33,9 млн. грн. для обеспечения деятельности Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Кабмина, финансирование Государственной инспекции будет осуществляться из резервного фонда Государственного бюджета, поскольку средства на вновь созданный центральный орган исполнительной власти в Государственном бюджете на 2008 год не были предусмотрены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter