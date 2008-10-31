50% госзакупок медпрепаратов в Украине - у одного исполнителя

Служба безопасности Украины обеспокоена тем, что почти половину государственных закупок медицинского оборудования и медпрепаратов в Украине осуществляет один исполнитель.

Об этом сообщил сегодня в Донецке на пресс-конференции исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Говоря о государственных закупках медицинского оборудования и препаратов, он сказал: «У нас есть вопросы, почему из общего объема госзакупок на этот год почти 50% проходит с процедурой закупок у одного исполнителя». По его мнению, «что-то не так в этой сфере». «Именно поэтому, мы вместе с Кабинетом министров надеемся, во-первых, найти ответ, почему только одним исполнителем почти 50% процентов государственных средств используется, в том числе и всеми учреждениями, которые содержатся за счет госбюджета. Во-вторых, помочь экономике создать прозрачный механизм, т. е. допустить всех желающих принимать участие без всяких посредников в торгах, тендерах, которые проходят по закупкам госбюджета», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО .