Спешка во время еды ведет к ожирению

Японские ученые получили доказательства того, что, чем быстрее человек ест, тем выше у него шансы набрать лишний вес.

В ходе научного исследования приняло участие около трех тысяч добровольцев, за режимом питания которых наблюдали специалисты.

Ученые попытались найти взаимосвязь между скоростью употребления пищи и чувством насыщения.

Выяснилось, что у мужчин, которые едят очень быстро, риск набрать лишний вес увеличивается на 84% по сравнению с теми представителями сильного пола, которые едят медленно. У женщин же, которые быстро едят, риск ожирения увеличивается на 50%. А вот те, кто едят быстро да еще и до тех пор, пока не почувствуют пресыщения, риск растолстеть возрастает в три раза.

Ученые полагают, что спешка в еде сбивает сигнальную систему организма, в результате чего человек начинает переедать. Ведь когда человек ест быстро, его желудок наполняется значительно раньше, чем пищеварительная система посылает головному мозгу соответствующий сигнал.

РИА Новости