Заменители сахара вредны для здоровья

Так как сейчас в моде худоба, многие люди принимают вместо сахара его заменители, которые менее калорийны. Однако недавно специалисты из Северной Каролины доказали, что заменители сахара не только не способствуют похудению, но даже наоборот – могут стать причиной набора лишнего веса. Так, было проведено исследование с участием мужчин и женщин, имеющих избыточный вес. Половина из них сидела на диете и вместо сахара употребляла его заменители, остальные же полностью исключили из рациона своего питания все виды сладкого.

Через 12 недель оказалось, что тем, кто не употреблял сахарозаменители, удалось похудеть на большее количество килограмм, нежели остальным. Дело в том, что организм тех, кто употребляет заменители сахара, старается извлечь из пищи как можно больше калорий, и при этом замедляется метаболизм. В совокупности оба эти фактора отрицательно сказываются на фигуре, поэтому не стоит надеяться, что благодаря искусственным заменителям сахара вы не поправитесь – все как раз с точностью до наоборот.

Ранее британские ученые заявляли, что заменители сахара, содержащиеся в жвачке и некоторых зубных пастах, очень опасны. Больше всего при этом страдает желудочно-кишечный тракт.

Во всем мире используются две группы сахарозаменителей, разные по своему химическому составу. В основе первых – сахароспирты (ксилит, сорбит, манит) со сладостью от 0,4 до 2 единиц.

Во второй группе – синтезированные аминокислоты, превосходящие рафинад по сладости в десятки и сотни раз, но не содержащие калорий.

Например, сорбит (E420) может вызвать расстройство кишечника, боли в животе и диарею. Руководители исследования пояснили, что сорбит действует на кишечник как слабительное средство. Однако употреблять жвачку в качестве средства для похудания нельзя, так как при этом нарушается всасывание важных компонентов, необходимых для нормальной работы организма.

Впрочем, к категории самых вредных стоит отнести заменитель сахара Аспартам (Е951) – усваиваемый низкокаллорийный подсластитель, почти в 200 раз слаще сахара. Он занимает около 25 % мирового объема искусственных подсластителей и применяется при производстве более чем 5000 наименований продуктов питания и напитков.

Проведенные независимые исследования показывают отрицательное влияние длительного использования аспартама на организм человека. Подавляющее большинство независимых экспертов подтверждают, что длительное использование аспартама может вызывать головную боль, звон в ушах, аллергию, депрессию, бессонницу, а у животных и рак мозга.

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