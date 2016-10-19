В Минсоцполитики обещают разработать постановление о психологической помощи участникам АТО до конца октября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра - руководитель аппарата Виктор Иванкевич во время парламентских слушаний на тему: "Государственные гарантии социальной защиты участников антитеррористической операции, Революции Достоинства и членов их семей: состояние и перспективы".

По его словам, ведомством разработан проект постановления Кабмина "Вопросы психологической реабилитации участников антитеррористической операции", которым предполагается утвердить порядок организации психологической реабилитации и психосоциального сопровождения военнослужащих-участников боевых действий и приравненных к ним лиц, а также уволенных с воинской службы, которые принимали участие в АТО или выполняли служебно-боевые задачи в экстремальных боевых условиях, и некоторых других категорий населения.

Читайте такжеС начала проведения АТО реабилитацию прошли 2,8 тыс. военнослужащихИванкевич отметил, что предполагается утвердить перечень психологических услуг, требования к поставщикам психологических услуг, требования к заведениям и учреждениям, которые имеют право предоставлять эти услуги.

"На сегодняшний день этот проект прошел широкое обсуждение общественности, и мы его до конца этого месяца намерены внести на рассмотрение Кабинета министров", - сказал чиновник.