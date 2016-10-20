Парламент определит механизмы оплаты работы патронатных воспитателей и выплаты им пособия на детей

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 227 народных депутатов из 325, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как отмечается в пояснительной записке, Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты детей и поддержки семей с детьми" введено понятие патроната над ребенком и установлено, что с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года вводится эксперимент по осуществлению патроната над ребенком.

Статьей 256 Семейного кодекса Украины установлено, что оплата услуг патронатного воспитателя и выплата социального пособия на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя осуществляется за счет средств местных бюджетов.

Одновременно Министерством социальной политики предложено на время проведения эксперимента указанные выплаты осуществлять за счет и в пределах средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком".

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В дальнейшем, после завершения эксперимента, отмечается в пояснительной записке, осуществление указанных выплат будет производиться за счет собственных средств местных бюджетов.