Парламент определит механизмы оплаты работы патронатных воспитателей и выплаты им пособия на детей
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно оплаты услуг патронатных воспитателей) (№4970).
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 227 народных депутатов из 325, зарегистрированных в сессионном зале.
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Как отмечается в пояснительной записке, Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты детей и поддержки семей с детьми" введено понятие патроната над ребенком и установлено, что с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года вводится эксперимент по осуществлению патроната над ребенком.
Статьей 256 Семейного кодекса Украины установлено, что оплата услуг патронатного воспитателя и выплата социального пособия на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя осуществляется за счет средств местных бюджетов.
Одновременно Министерством социальной политики предложено на время проведения эксперимента указанные выплаты осуществлять за счет и в пределах средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком".
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В дальнейшем, после завершения эксперимента, отмечается в пояснительной записке, осуществление указанных выплат будет производиться за счет собственных средств местных бюджетов.