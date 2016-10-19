Патронатные воспитатели будут иметь право на государственное пенсионное страхование

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 231 народный депутат из 332, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом из Семейного кодекса Украины предлагается исключить положение, согласно которому патронатный воспитатель зачисляется на работу по трудовому договору в бюджетном учреждении социальной защиты населения по определению согласно местной государственной администрацией или местным советом.

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В законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предлагается внести патронатных воспитателей в перечень лиц, которые подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Кроме того, в законе "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" устанавливается, что плательщиками единого взноса являются работодатели, в том числе, и патронатных воспитателей.

Как напоминается в пояснительной записке, услуга патроната над ребенком предусматривает временный уход и воспитание ребенка в специально подготовленной семье патронатного воспитателя как альтернативу ее устройства в интернатное заведение.

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Патронат над ребенком является инновационной моделью экстренного реагирования и оказания поддержки семьям с детьми, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.