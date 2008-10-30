В Латвии началась массовая забастовка медиков

В Латвии сегодня началась массовая двухдневная забастовка медиков, организованная латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социальной опеки. Медработники требуют, чтобы латвийские власти обеспечили им повышение зарплат.

В акции принимают участие более тысячи медиков из 23-х медучреждений со всей Латвии. В эти дни медицинские учреждения, участвующие в забастовке, работают в ограниченном режиме, кроме приемных и реанимационных отделений, а также служб скорой помощи.

Как сказал в интервью Латвийскому радио председатель профсоюза Валдис Керис, эта акция является последней надеждой медиков на то, что депутаты поймут их ситуацию и смогут внести коррективы в госбюджет-2009, первое чтение которого проходит сегодня в Сейме /парламенте/ республики.

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной опеки не раз пытался договориться с латвийскими властями о повышении зарплат медработникам. Профсоюз также неоднократно снижал свои первоначальные требования. В результате переговоров со стороны медиков осталось лишь одно требование - чтобы государство обеспечило им повышение зарплат в период с 2009 по 2014 год. Но власти Латвии, указывая на высокий уровень инфляции и экономический кризис в стране, отказываются это делать.

ami-tass.ru