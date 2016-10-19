ЮНИСЕФ будет закупать медицинские препараты для Украины и в следующем году

ЮНИСЕФ уже приобрел для Украины вакцины БЦЖ , КПК (от кори, паротита и краснухи), вакцины от гепатита Б, АКДС (от коклюша, дифтерии и столбняка), АДС-М(от дифтерии и столбняка для взрослых), АДС (от дифтерии и столбняка для детей), вакцина против бешенства и вакцина bOPV(бивалентная оральная полиовакцина). Все эти вакцины уже доставлены в Украину и доступные в медицинских учреждениях по всей стране.

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Из государственного бюджета, который был передан ЮНИСЕФ в конце 2015 года на закупку вакцин и антиретровирусных препаратов, сохранена сумму более 4 млн долл США. Это создаст возможность охватить иммунизацией большое количество детей, которые не получили прививку в течение прошлых лет и обеспечит непрерывную терапию для пациентов с ВИЧ-инфекцией.