Отбеливание зубов: ”за и против”

В наше время отбеливание зубов приобретает все большую популярность. Белоснежная красивая улыбка стала не только признаком здоровья. Это своеобразный атрибут жизненного успеха. Отбеливание зубов не является обязательным с точки зрения гигиены, но желающих иметь «голливудскую улыбку» становится все больше. Обо всех «за» и «против» отбеливания зубов рассказывает стоматолог Инна ШВЕЦ.

Сейчас в стоматологии стремительно начало развиваться такое направление, как реставрация зубов. С помощью него зубы могут обрести желаемые цвет и форму. Когда речь идет о возобновлении поврежденных зубов, то реставрация является необходимостью. Но все чаще люди с абсолютно здоровыми зубами хотят откорректировать их форму, улучшить цвет с эстетичной точки зрения.

Что касается отбеливания зубов, то у каждого специалиста собственное мнение относительно этого метода. В любом случае решение за пациентом. Но прежде чем решиться на этот шаг нужно взвесить все «за и против».

Есть несколько способов отбеливания зубов: 1. Химическое отбеливание. Этот способ является наиболее агрессивным. Используется перекись водорода концентрацией от 10% — 35% . Следует помнить, что коронки, и пломбы цвета не меняют, а потому перед отбеливанием их нужно заменить.

2. Лазерное отбеливание. Лазер взаимодействуя с гелем, отбеливает поверхность зубов.

3. Отбеливание ультразвуком. Проводится специальным ультразвуковым прибором.

4. Фотоотбеливание. В основном проводится системой Zoom в которой используется бескислотный гель. Это наиболее безопасный метод отбеливания, однако и самый дорогой.

5. Отбеливание зубов с помощью специальных кап. Его можно успешно проводить в домашних условиях. Используется отбеливающий гель или раствор перекиси водорода концентрацией 10%.

Врач обязан ознакомить пациентов со всеми последствиями этой процедуры. А это — образование микропор в эмали, повышенная чувствительность зубов к холодному и горячему. Обязательно появляется боль в зубах. У одних пациентов она исчезает через несколько дней после проведения процедур, а у других может длиться дольше. Возможно воспаление десен и языка. Сразу после химического відбілювання на зубы наносятся специальные лаки на основе фтора и кальция. На протяжении трех месяцев после проведения процедуры нельзя употреблять кофе, черный чай, красное вино, продукты, что содержат пищевые красители — это может привести к пигментации и свести процедуру отбеливания на нет. Многие, услышав о косвенных действиях отказываются от процедуры.

Позитив после отбеливания зубов один — улучшается их внешний вид.

Отбеливание - химический процесс, а значит не является абсолютно безопасным. Эта процедура противопоказана беременным женщинам, матерям в период выкармливания грудью, а также людям с повышенной чувствительностью зубов или трещинами на эмали.

Хороший способ сохранения белизны зубов — паста и зубная щетка, которую нужно менять ежемесячно.

Напоминаем, что правильный ежедневный уход за зубами поможет сохранить их здоровье и красоту:

- чистка зубов утром после еды и вечером перед сном;

- использования флосов — специальных зубных нитей;

- полоскание ротовой полости после каждого приема еды;

- ежегодный профилактический осмотр зубов у стоматолога.

Негативно на зубную эмаль влияют: черный чай, кофе, конфеты, в частности леденцы, сухари.

Улучшают состояние зубов такие продукты, как морковь, яблоки, груши, капуста. Ежедневно советую употреблять сырую морковку и яблоко. Кроме того, что они содержат витамины и микроэлементы необходимые для зубов, они прекрасно очищают и массажируют их.

Среди народных методов прекрасным отбеливательным средством является сок зеленого грецкого ореха и обычная таблетка активированного угля. Хотя ими не следует злоупотреблять.

Подготовила Екатерина Варич.