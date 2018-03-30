Отбеливание зубов: ”за и против”
На протяжении трех месяцев после отбеливания зубов нельзя пить кофе, черный чай, красное вино и продукты с пищевыми красителями ...
В наше время отбеливание зубов приобретает все большую популярность. Белоснежная красивая улыбка стала не только признаком здоровья. Это своеобразный атрибут жизненного успеха. Отбеливание зубов не является обязательным с точки зрения гигиены, но желающих иметь «голливудскую улыбку» становится все больше. Обо всех «за» и «против» отбеливания зубов рассказывает стоматолог Инна ШВЕЦ.
Сейчас в стоматологии стремительно начало развиваться такое направление, как реставрация зубов. С помощью него зубы могут обрести желаемые цвет и форму. Когда речь идет о возобновлении поврежденных зубов, то реставрация является необходимостью. Но все чаще люди с абсолютно здоровыми зубами хотят откорректировать их форму, улучшить цвет с эстетичной точки зрения.
Что касается отбеливания зубов, то у каждого специалиста собственное мнение относительно этого метода. В любом случае решение за пациентом. Но прежде чем решиться на этот шаг нужно взвесить все «за и против».
Есть несколько способов отбеливания зубов: 1. Химическое отбеливание. Этот способ является наиболее агрессивным. Используется перекись водорода концентрацией от 10% — 35% . Следует помнить, что коронки, и пломбы цвета не меняют, а потому перед отбеливанием их нужно заменить.
2. Лазерное отбеливание. Лазер взаимодействуя с гелем, отбеливает поверхность зубов.
3. Отбеливание ультразвуком. Проводится специальным ультразвуковым прибором.
4. Фотоотбеливание. В основном проводится системой Zoom в которой используется бескислотный гель. Это наиболее безопасный метод отбеливания, однако и самый дорогой.
5. Отбеливание зубов с помощью специальных кап. Его можно успешно проводить в домашних условиях. Используется отбеливающий гель или раствор перекиси водорода концентрацией 10%.
Врач обязан ознакомить пациентов со всеми последствиями этой процедуры. А это — образование микропор в эмали, повышенная чувствительность зубов к холодному и горячему. Обязательно появляется боль в зубах. У одних пациентов она исчезает через несколько дней после проведения процедур, а у других может длиться дольше. Возможно воспаление десен и языка. Сразу после химического відбілювання на зубы наносятся специальные лаки на основе фтора и кальция. На протяжении трех месяцев после проведения процедуры нельзя употреблять кофе, черный чай, красное вино, продукты, что содержат пищевые красители — это может привести к пигментации и свести процедуру отбеливания на нет. Многие, услышав о косвенных действиях отказываются от процедуры.
Позитив после отбеливания зубов один — улучшается их внешний вид.
Отбеливание - химический процесс, а значит не является абсолютно безопасным. Эта процедура противопоказана беременным женщинам, матерям в период выкармливания грудью, а также людям с повышенной чувствительностью зубов или трещинами на эмали.
Хороший способ сохранения белизны зубов — паста и зубная щетка, которую нужно менять ежемесячно.
Напоминаем, что правильный ежедневный уход за зубами поможет сохранить их здоровье и красоту:
- чистка зубов утром после еды и вечером перед сном;
- использования флосов — специальных зубных нитей;
- полоскание ротовой полости после каждого приема еды;
- ежегодный профилактический осмотр зубов у стоматолога.
Негативно на зубную эмаль влияют: черный чай, кофе, конфеты, в частности леденцы, сухари.
Улучшают состояние зубов такие продукты, как морковь, яблоки, груши, капуста. Ежедневно советую употреблять сырую морковку и яблоко. Кроме того, что они содержат витамины и микроэлементы необходимые для зубов, они прекрасно очищают и массажируют их.
Среди народных методов прекрасным отбеливательным средством является сок зеленого грецкого ореха и обычная таблетка активированного угля. Хотя ими не следует злоупотреблять.
Подготовила Екатерина Варич.