С ноября в Украине прогнозируется рост заболеваемости ОРВИ

С ноября в Украине начнется рост показателей заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), в среднем – на 5-6 % еженедельно.

Об этом УНИАН сообщила заместитель главного государственного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ.

По ее словам, пик заболеваемости ОРВИ придется на конец декабря - вторую половину января. “Примечательно, что первые две недели января всегда дают искусственное снижение заболеваемости – украинцы, находясь на Рождественских каникулах, меньше контактируют. Особенно это касается школьников, которые являются детонаторами гриппозных инфекций", – заметила Л.МУХАРСКАЯ.

В то же время, она отметила, что не следует ожидать пандемии гриппа в мире, поскольку о ней можно говорить лишь в том случае, когда речь идет о новом возбудителе, против которого у человечества нет иммунитета. “Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дает определенные прогнозы, но они пока не исполнились, потому что пандемический вирус не возник", – отметила Л.МУХАРСКАЯ.