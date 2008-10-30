Украинцы не имеют иммунитета против новых вирусов гриппа - А (Брисбен) – H2N2, А (Брисбен) – H1N1 и В (Флорида), которые, по прогнозам эпидемиологов, обусловят заболеваемость гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями в нашей стране.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель главного государственного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ.

“Эти вирусы никогда до сих пор не циркулировали на территории Украины. Однако, по симптомам, осложнениям и методам лечения эти вирусы похожи на уже известные и не имеют специфических признаков”, – сообщила Л.МУХАРСКАЯ.

Она отметила, что осложнение от гриппа и ОРВИ зависит не от определенного штамма вируса, а от того, что человек не долечивается или несвоевременно обращается к врачу.

На вопрос, стоит ли вакцинироваться от гриппа ежегодно, Л.МУХАРСКАЯ ответила, что Всемирная организация здравоохранения дает прогноз и для производителей вакцин. “Соответственно, они включают определенные штаммы вирусов в состав вакцин, которые будут применять в медицинской практике данного сезона. Из-за того, что почти ежегодно прогнозы относительно штаммов гриппозных вирусов меняются, делать прививку от гриппа рекомендуют каждый год”, – сказала Л.МУХАРСКАЯ.

Однако, по словам заместителя главного государственного санитарного врача, вероятна и ситуация, когда прогноз относительно штаммов вирусов совпадает на протяжении двух или же трех лет, и тогда вакцинироваться каждый год не имеет смысла.