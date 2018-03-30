Как питаться украинцам, чтобы быть здоровыми?

Как правильно питаться догадываются все, а выполняют немногие. Рецепты здорового, правильного питания, диеты и рекомендации по питанию многочисленны и разнообразны. Но не адаптированные к индивидуальным условиям рецепты самых вкусных блюд останутся бесполезными или даже могут стать вредными, если не встроить их в рацион или режим питания, здоровый образ жизни. Кусок самого вкусного мяса утром или вечером, летом или зимой, маленькому ребенку или школьнику, мужчине или женщине, беременной женщине или уже маме, спортсмену или пожилому человеку, здоровому или уже больному это, как говорят в Одессе - две большие разницы.

Основы правильного, рационального питания закладываются еще в детстве, в семейных привычках. Из заложенной в детстве программы развиваются и большинство т.н. "наследственных заболеваний". Нам в наследство досталась известная формула здоровья. Но, учитывая современные экологические условия, ее лучше представить так: "Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу, предварительно перебив аппетит за полдником". Учитывая особенности современного 1-2-х разового питания такой вид раздельного питания принесет людям больше пользы.

Эта система применима к людям среднего возраста. В питании есть парадокс - чем меньше затраты калорий, тем чаще, но менее калорийными порциями необходимо питаться. Потому мужчинам, лишенным сегодня интенсивного физического труда, необходимо кушать 4 раза, женщинам лучше принимать пищу 5 раз (у прекрасного пола чаще регистрируется дискинезия желчного пузыря), детям до 14 лет и всем после 60 лет - 6 раз, при наличии сердечно-сосудистых заболеваний в любом возрасте - 7 раз, желающим похудеть - 8 раз в сутки. При этом процесс пищеварения и состояние всего организма можно оптимизировать, привести в соответствие индивидуально подобранными средствами растительного происхождения.

Но ограничительная диета (по одному из утверждений) - это надежный способ сохранить болезнь до старости. Диетическая пища, приготовленная по самым лучшим рецептам только в том случае станет лекарством, если она не только по составу станет полноценной, но и сможет полноценно усвоиться, попадет в организм в нужное время и в нужном количестве. При определенных условиях, сочетаниях продуктов в одном блюде, их чередование на протяжении дня диетическое питание может быть не только источником необходимых компонентов, но и стать активным лечебным средством.

Правильное, рациональное, здоровое питание - неотъемлемая составная часть здорового образа жизни. Залог правильного физического развития детей, обеспечения высокой работоспособности мужчин и женщин среднего возраста, сохранения достаточной работоспособности при естественном увядании организма.

ЧТОБЫ ДЕНЬ ШЕЛ, КАК ПО МАСЛУ - НАЧНИ ЕГО С САЛА

Слухи о вреде сала, об активно расцветающем при его употреблении целлюлите, бурно развивающемся атеросклерозе сосудов и т.п. существенно преувеличены. Самая тучная нация в мире сала как раз не ест. До недавнего времени питалась пищей без жиров. Не помогло. Как атеросклероз, так и синдром Альцгеймера без сала развивается еще активнее. Не отказывайте себе в удовольствии, лишь ограничьте его количественно. Откладывается на бедрах и в сосудах не сало, а любая принятая в избытке пища. Т.к. избыток как раз и перерабатывается в жиры и холестерин. А здоровая пища как раз самая антицеллюлитная и противоатеросклеротическая.

Причем не следует избегать продуктов с холестерином и детям. Детское питание должно их содержать, т.к. детям необходимо расти. А значит - увеличивать количество клеток. А непременный компонент всех клеточных мембран - холестерин. При его недостатке дети не смогут активно расти и полноценно развиваться. Население стран, где в рационе мало животных жиров и белков, не отличается могучим ростом и телосложением.

Если же на бедрах у женщин, злоупотребляющих некоторыми напитками и продуктами есть выпуклости, которые некоторые называют "крылышками", до климакса вообще о холестерине и атеросклерозе можно не думать - преобладающие при этом женские половые гормоны защищают от них сосуды надежнее самых модных диет.

Мужчинам сложнее - пока выключатся мужские половые гормоны атеросклероз при ожирении разовьется "по полной программе".

Что съесть на завтрак? Для профилактики атеросклероза сосудов необходимо утром вскоре после пробуждения съесть кусочек сала (размером со спичечный коробок) с хлебом из цельного зерна и луком-чесноком (при желании). Можно измельчить сало с пряностями, листовой зеленью (лука, чеснока, укропа, сельдерея и т.п.), хранить в холодильнике и принимать пряное зеленое сало с хлебом. Такой завтрак устроит всех - не требует затрат дефицитного утром времени (тем более, что все может быть приготовлено еще с вечера), достаточно питателен и витаминизирован, устраняет застой желчи и выводит с нею многие обменные шлаки, в том числе и набивший оскомину холестерин. Т.е. препятствует преждевременному старению организма на уровне сосудов.

Если хочется поддерживать обмен веществ еще и на уровне клетки - утром натощак нужно выпить стакан холодной воды с 1 ч.л. яблочного уксуса и 1 ст.л. меда. Этот энергетический коктейль омолаживает обмен веществ в клетке, не дает ей стареть. Но главное - день начался с резвого старта, на безотходных углеводах. Работа без завтрака - это работа в кредит. А мы столько своему организму, как правило, должны, что хотя бы этот должок нет необходимости делать.

Хотите большего - вначале вода с медом, а через 10-15 минут - хлеб с салом. Активируете обменные процессы молодого человека и предупредите (или уменьшите) развитие атеросклероза сосудов.

ЗАВТРАК СЪЕШЬ САМ

В том смысле, что утром можно есть любую пищу. Но лучше "загрузить в желудок" труднее всего перевариваемую. Т.е. белковую. В украинской кухне она представлена смажениной, душениной, разнообразными кручениками, сичениками, завиванцами, запеканками, бужениной, домашними колбасками и т.п. Глаза разбегаются, не говоря уже об истекающих слюнках при одном только перечислении. Чаще в рецептах используется свинина, но не обходит украинская кухня ни говядину, ни баранину, ни птицу, ни рыбу.

Чтобы мясные продукты принесли больше пользы, их уже в процессе приготовления комбинируют и термически обрабатывают с разнообразными овощами или даже фруктами. Гусь или утка с яблоками, черносливом - известное лакомство. И безопасное. В плане того же атеросклероза или панкреатита. Или используют народный опыт при сервировке готового блюда. Но совместное приготовление значительно экономит время. И усиливает не только оздоровительный, но и лечебный, а заодно - и косметический эффект от употребления таких блюд.

ИДЕАЛЬНЫЙ БЕЛОК - ВАРЕНИКИ С МЯСОМ ИЛИ ТВОРОГОМ

Вы еще помните о раздельном питании, о несовместимости белковых и углеводных, мясных и мучных продуктов? Если у Вас отсутствует атрофический гастрит, то можете об этом пока забыть. Существовал всего один официально признанный институт раздельного питания, но и тот еще в прошлом веке развалился. Видимо разбился о систему питания, которая все-таки предназначена переваривать смешанную пищу. А комбинация мучной и мясной пищи дает идеальный для усвоения человеком белок. По-другому - идеальный белковый комбикорм для человека. Нужно лишь обеспечить его полноценное усвоение.

Ваш собственный индикатор - еда с аппетитом, а пищеварение без диспептических проблем (вздутие живота, урчание). Чтобы их предотвратить - вареники с мясным фаршем необходимо употреблять до 14 часов или не меньше чем за 6-7 часов до сна. Это абсолютно необходимо, чтобы белковая пища имела возможность полноценно перевариться, а продукты белкового обмена или "шлаки" полностью удалиться из организма через почки. В это же время лучше употреблять и вареники с бобовыми, если хочется попытаться заменить ими мясо. Обязательный компонент в мясном фарше - лук, чеснок или отруби. Они свяжут токсичные продукты расщепления белков и предохранят от них не только почки, но и суставы, щитовидную железу, матку, молочные железы. И от многих проблем.

Если нет самостоятельного аппетита, снижена секреция желудочного сока или наступает атрофия слизистой - помогите своей пищеварительной системе, принимая фитоклин. Содержимое капсулы залейте 70-80 мл кипятка, настаивайте 5-7 минут и принимайте за 10-15 минут до каждого приема пищи.

Если хочется насытить организм кальцием, то вареники с творогом необходимо употреблять после 14 часов, но не ранее чем за 3 часа до сна. И исключите продукты, богатые щавелевой кислотой. Вареники с фруктами логичнее употреблять в первую половину дня - они обеспечат организм необходимыми витаминами, микроэлементами, оптимизируют обмен веществ. А вот вареники с овощами можно употреблять в любое время - они и накормят, и почистят, и обеспечивают активное протекание обменных процессов.

ОБЕДОМ ПОДЕЛИСЬ С ДРУГОМ

Но лучше - информацией о нем. Что съесть на обед? Лучший выбор - украинский борщ. Это прекрасное лечебно-оздоровительное, омолаживающее средство традиционной украинской кухни. Которое можно использовать не только в питании, но и активном очищении организма. По составу входящих в него ингредиентов существуют десятки видов борща. Неизменным лишь остается наличие в нем основных составляющих. Борщ по сути - это отвар из разнообразных овощей с богатейшим составом витаминов и микроэлементов. Причем готовых к усвоению и естественным образом ускоряющих обменные процессы. А жидкость обеспечивает одновременное очищение организма, активируя почки. Клетчатка отваренных овощей - натуральный ионообменный сорбент широкого спектра действия и длительного применения. Клетчатка будет удерживать многие токсины в кишечнике, регулировать уровень холестерина, помогать полезным бактериям в кишечнике в их нелегкой борьбе с патогенными. В ответ сапрофитные бактерии вырабатывают почти суточную норму витаминов группы В.

Немыслим борщ и без белковых продуктов, обеспечивающих аминокислотами эти самые обменные процессы. А будут белковые продукты животного (мясо, птица) либо растительного происхождения (бобовые) - дело вкуса.

Жир всегда присутствует в борще в процессе приготовления, либо попадает туда с тем же салом или в виде традиционной в украинской кухне сметаны. Зелень не только разнообразит цветовую гамму, но и значительно витаминизирует блюдо.

Борщ можно любить или не любить готовить. А вот от самого борща, однажды его попробовав, вряд ли кто-то откажется. Не менее популярны капустняки, разнообразные юшки и кулеши. Последние больше подходят перед тяжелой работой, спортивными соревнованиями обеспечивая ее легко доступной энергией, но есть нужно за 1,5-2 часа до нее.

ГАЛУШКИ - ПРЕКРАСНАЯ ЕДА ПЕРЕД ФИТНЕСОМ

Сегодня считается бесполезным употребление галушек. Они быстро перевариваются, дают много энергии, нагружая поджелудочную железу и содержат мало витаминов. Казалось бы плохо. Но это почти идеальная еда для спортсменов перед тренировкой или занятиями в фитнес-клубе. Только готовить их нужно как раньше - или использовать муку из цельного зерна, или добавлять к обычной муке зародыши пшеницы и отруби. Тогда они будут не только более полноценным питанием, но и активным, естественным очистителем организма. Готовили галушки и с фруктами - чем не витаминная бомба перед тренировкой? Можно съесть порцию за 1 час перед интенсивным физическим трудом. Если не забудете хорошо пережевывать - ничто не нарушит пищеварение. А изматывающая интенсивная физнагрузка на голодный желудок как средство похудения - не лучший выбор. Если от гипогликемии не упадете в спортзале, то, со временем, как бы невзначай, появится дистрофия внутренних органов. А накопившийся во время тренировки аппетит вернет все, даже с избытком. Но в виде жиров.

Состояние гипогликемии сопровождается такой стадией усиления аппетита, которую характеризуют как "волчий голод". В таком состоянии можно с уверенностью брать призовые места на соревнованиях по обжорству, что со здоровьем и разумным контролем веса также не вяжется.

ПЕРЕБЕЙ АППЕТИТ ЗА ПОЛДНИКОМ

В это время пища должна быть скорее полезной, чем вкусной. Подойдут традиционные на Украине каши, в том числе молочные, а также вареники или блинчики с овощами, фруктами, творогом, блюда с бобовыми и грибами. Если утром не сложилось с мясом - отложите до завтра. В это время подойдут омлет или яичница, запеченная с овощами белая рыба.

УЖИН ОТДАВАЙТЕ ВРАГАМ

Если хочется ночью отдохнуть и восстановиться - ужин должен быть, но быть легким. Из достаточно питательных и сбалансированных продуктов быстрее всех за ужином усваиваются кисломолочные. Благодаря бактериям пищеварение уже началось при их изготовлении. И стакан простокваши или натурального кефира усваивается почти полностью в течение первого часа. Если боитесь холестерина - делайте из обезжиренного молока, но добавляйте 1ч.-1ст.л. растительного масла - желчный пузырь должен освободиться на ночь от желчи. Пища при переваривании издает звуки, но они становятся особенно слышны на расстоянии, когда человек голоден. Чтобы они не мешали спать - поддержите хороших бактерий за 2 часа до сна простоквашей и заешьте яблоком или любым другим фруктом по сезону. Или добавьте в кефир зародыши пшеницы или отруби.

Если ляжете спать до окончания пищеварения (чаще это бывает после позднего застолья с рыбой, а особенно - с мясом) - пища не успеет перевариться и пищеварение замрет. Плохие бактерии в кишечнике за такой вкусный подарок только спасибо Вам скажут. Мясо в кишечнике начнет гнить, а Вы всю ночь будете искать пятый угол в кровати под аккомпанемент цветных или черно-белых кошмаров. Головная боль и помятое лицо с отеками утром будет обеспечено. И соответствующее настроение тоже. Не рассчитывайте, что в этот раз звезды расположатся таким образом, что обойдется или пронесет. Если успеет пронести (расслабится кишечник или будет рвота) - точно будет лучше. А если нет - очередной визит к косметологу или психологу гарантирован. Можно будет обратиться и к книгам Фрейда, и пытаться найти объяснение в разнообразных сонниках. Но лучше или не принимать тяжелую пищу на ночь.

ПОДСТАСТИТЕЛИ ЖИЗНИ

Хаты на Украине всегда утопали в садах. Их многочисленные плоды использовали не только по сезону. Но и стремились их высушить, законсервировать с сахаром. Если бы тогда были холодильники - рачительные украинцы все фрукты замораживали бы. На сегодня это самый прогрессивный способ в домашних условиях сохранить ценность фруктов и витаминов в них на длительный период.

Чтобы обеспечить максимально возможную витаминную поддержку на протяжении всего года необходимо использовать разные виды заготовок.

В сезон естественно употребление их в свежем виде и в разнообразных блюдах.

С конца осени лучше использовать перетертые с сахаром плоды - чем дольше они хранятся, тем меньше в них останется витаминов.

После окончания этого вида консервации используйте варенья, повидло, джемы - в них практически все витамины разрушились при длительной термической обработке, а при хранении окислились сахаром.

В любое время разумно использовать компоты из сухофруктов, где количество витаминов небольшое, но стабильное.

Замороженные фрукты лучше придержать и использовать весной либо ранним летом - и до начала нового сезона. В них витаминов больше всего, при таком способе хранения они лучше сохраняются, а при употреблении активнее борются с весенне-летним авитаминозом.

Сладости естественны на десерт, по окончании каждой еды. Если Вы считаете, что витаминов Вам не хватает - принимайте витаминные фитосмеси.

НАПИТКИ УКРАИНСКОЙ КУХНИ

В первую очередь это разнообразные квасы, прекрасно утоляющие жажду даже в сильную жару, компоты, кисели из свежих фруктов сделают разнообразным стол в теплое время года, а узвары из сухофруктов в зимне-весенний период. Одновременно с насыщением организма витаминами, антиоксидантами растительного происхождения они способствуют удалению продуктов жизнедеятельности, а также уменьшению негативного влияния современной экологии.

Нельзя обойти вниманием и традиционные алкогольные напитки. Это известная медовуха, разнообразные наливки, настойки, спотыкачи. Если медовуху и настойки можно использовать вместе с мясными и рыбными блюдами, а при отсутствии аппетита - перед ними в качестве аперитива. То более сладкие наливки и спотыкачи логичнее употреблять с десертами или после еды. Или добавлять к простокваше - получится нечто, напоминающее домашний йогурт.

Хотите быть здоровыми - рационально используйте накопленный поколениями предков багаж знаний.

ЧЕМ ГРОЗИТ УТРО БЕЗ ЗАВТРАКА

Если вспомнить известную пословицу, то как работает организм без завтрака - неизвестно. Ведь такой человек практически ничего не имеет - он должен лишь делиться обедом с другом, а ужин отдавать врагам. Но чтоб отдавать, необходимо вначале иметь. Чтобы отдать что-то лишнее вначале необходимо приобрести что-то ненужное. Поэтому завтрак должен быть и быть плотным.

Если организм молод, то утром есть аппетит. А появление аппетита сопровождается выделением в желудок желудочного сока. А в желудке переваривается только белковая пища - значит утром необходимо при наличии аппетита давать белки - рыбу, мясо, яйца, сыр - чего душа пожелает, но в комбинации с овощами и фруктами. Без аппетита белковые продукты есть смысла не имеет: нет аппетита - нет желудочного сока и соляной кислоты - и белки будут гнить, а человек плохо себя чувствовать после такого "завтрака". И рассказывать, что от завтрака ему плохо.

Что делать, чтобы вернуть аппетит утром. Первое условие - подразнить желудок. Самое простое средство - стакан прохладной воды, в которой с вечера растворена 1 ст.л. меда, а утром добавлен сок 1/2 лимона. Такой "коктейль молодости" первоначально раздражает желудок, вызывая на себя выработку желудочного сока - и минут через 15-20 появляется здоровый аппетит.

Проскочив желудок этот коктейль активирует перистальтику кишечника и дает возможность освободить от остатков съеденной вчера пищи. Если организм по биологическому возрасту опережает возраст родителей - аппетит так быстро не вернется. Но несколько дней на таком топливе и он постепенно вспомнит молодость и вернет аппетит. Со временем изменится и обмен жиров и человек начнет омолаживаться на клеточном уровне. Мед и лимонная кислота расшевелят обмен углеводов, уровень сахара снизится и аппетит постепенно вернется. Аналогично для запуска пищеварения подойдут соки фреш, фрукты, фруктовые салаты с кисло-сладким общим вкусом. После них обязательно необходимо принимать белковые продукты чтобы не провоцировать белковую дистрофию в организме.

Что находится в крови утром если нет завтрака? Источников энергии в пище 3: белки, жиры, углеводы и их производные. При этом самое дешевое и экологически безопасное топливо для организма - углеводы. Полисахариды в виде растительного крахмала либо животного гликогена перевариваются на протяжении минут. Для проверки подержите кусочек не позеленевшего картофеля во рту и минут через 15 крахмал распадется на простые углеводы, а во рту появится сладкий вкус - чем не десерт из овощей? Сладость фруктам придают простые сахара и органические кислоты переваривать которые вовсе нет никакой необходимости - они готовы к всасыванию. Жиры перевариваются дольше и для этого необходима синхронная работа поджелудочной железы и желчного пузыря, но при попадании в тонкий кишечник - это считанные минуты. Дольше всех перевариваются белки - 6-8 часов.

Как бы человек плотно ни поел за ужином - за 6-8 часов ночного сна вся пища должна успеть перевариться. Если ее не успеет переварить Ваша пищеварительная система - она будет бродить (углеводная растительная) либо гнить (белковая животная). Маркер - вздутие живота различной степени вплоть до ощущения воздушного шара внутри. И плавающий кал в унитазе, оглашаемый газами с ароматами различных оттенков. В любом случае при попытке поесть вечером от "на весь день" до "на неделю" к утру в кровь начнут поступать продукты жизнедеятельности патогенной микрофлоры и хорошо обладателю такого образа жизни не будет. Его организм с утра гарантированно будет работать на таком топливе.

Углеводы в организме запасаются в печени (100-150г) и в мышцах (пропорционально их количеству). Запаса в печени хватает для поддержания стабильного уровня сахара в крови на протяжении 8-12 часов (в зависимости от уровня активности). Если кубышка в печени почти пуста - снижается уровень сахара в крови и появляется чувство голода с желанием "что бы съесть". Если его не удовлетворить, в молодом организме уровень сахара снизится еще больше и желание усилится до ощущения волчьего голода до состояния "кого бы съесть". В любом случае еда должна поступить в организм, а при ощущении волчьего голода - обязательно сладкая (иначе можно попасть в гипогликемическую кому с потерей сознания). Держите на столе кусочки шоколада - они спасут от гнева голодных окружающих.

Если еда в организм не поступает - организм начинает искать обходные пути поддержания уровня сахара в крови и синтезирует углеводы из жиров и белков. Это сродни выражению, что греть воду нефтью все равно, что поддерживать огонь ассигнациями. Откуда их брать, если к утру жиры уже давно переварились, а не переваренная к утру белковая пища - гниющий субстрат для выращивания патогенных микробов. Мобильное депо белка - это мышечная ткань (смотрим в зеркало для оценки ее количества) и клетки иммунной системы (вспоминаем промежуток времени без болезней). Если пропущенный завтрак - эпизод - действительно не очень страшно. А если система - организм в ближайшей перспективе неизменно попадает в условия мышечной дистрофии и иммунодефицита. Если белков для синтеза сахара не хватает - под нож пойдут и жиры. С одной стороны это может показаться благом - горят пресловутые жиры и уменьшается объем жировой ткани. Но какой ценой? Переход энергетики организма на жиры - это достаточно быстрый переход в клуб с биологическим возрастом "кому за 40" со всеми его прелестями и с очень трудным возвратом. Раннее развитие атеросклероза (сдерживаемое из последних сил эстрогенами), сосудистая дистония с переходом в гипертонию, жировое перерождение клеток печени, изменение запаха от тела, кожные проблемы - далеко не полный перечень проблем. При полном сжигании углеводов образуется необходимая организму вода и углекислый газ, заставляющий делать очередной вдох. А вынужденное сжигание белков и жиров (пусть и через синтез углеводов) дает приличный перечень токсичных веществ с постепенным истощением основных систем жизнеобеспечения.

Отсутствие завтрака в среднесрочной и отдаленной перспективе - это подарок и стоматологу с ортопедом-травматологом (уменьшается перенос в организм кальция желчью), и хирургу (длительный застой желчи приводит к развитию желчекаменной болезни), и косметологу (не удаленные с желчью окисленные жиры откладываются в виде пигментных пятен в самых неожиданных местах, но чаще - на лице), и кардиологу (развитие атеросклероза сосудов, гипертонии), и геронтологу (неожиданно раннее развитие связанных с возрастом разнообразных заболеваний).

Аргументы противников завтрака типа "не хочется" и "не лезет" свидетельствуют лишь об одном - организм перестроился и не допускает снижения уровня сахара в крови за счет его образования чаще всего из жиров (т.к. их запасы обычно самые большие). Но при этом отсутствие аппетита - надежный индикатор почтенного биологического возраста.

Борис СКАЧКО,

врач, фитотерапевт, автор 20 книг и брошюр, более 200 популярных и 40 научных статей по фитотерапии, здоровому образу жизни