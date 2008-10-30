Эпидемиологи: чтобы не подхватить грипп, не нервничайте

Вспышка гриппа в Симферополе начнется, ориентировочно, в третьей декаде января и продлится 6-8 недель.

Об этом заявила заведующая санитарно-гигиеническим отделом горСЭС Галина КАДИНСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-центре городского совета Симферополя.

По данным Министерства здравоохранения Украины, этой зимой прогнозируется эпидемия гриппа, вызванная новыми для страны вирусами А (Бризбен) – H2N2, А (Бризбен) – H1N1 и В (Флорида), напомнила Г.КАДИНСКАЯ. «В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения к сезону 2008-2009 приготовлены противогриппозные вакцины, содержащие эти штаммы вирусов», - отметила заведующая санитарно-гигиеническим отделом горСЭС.

По ее информации, в связи с приближением эпидподъема в Симферополе необходимо выделить средства из городского бюджета на проведение иммунизации медицинских работников, подготовить лечебные учреждения для лечения тяжелых форм гриппа и лечения осложнений, добиваться начала отопительного сезона в жилых домах, детских садах, школах и т.д.

Горожанам специалист посоветовала полноценно питаться (употреблять фрукты и овощи), принимать иммуномодуляторы, противовирусные препараты, пить шиповник, чай с медом, малиной, пить травяные отвары. «И не забывайте об эмоциональном здоровье – сдерживайте приступы гнева и раздражительности», - добавила Г.КАДИНСКАЯ.