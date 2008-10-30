В Донецке проходит международный симпозиум по детской эпилепсии

30-31 октября в Донецке проходит международный симпозиум «Резистентные формы эпилепсии и эпилептические энцефалопатии у детей».

Как передает корреспондент УНИАН, организаторами симпозиума являются Министерство здравоохранения Украины, Международная детская неврологическая ассоциация, Ассоциация детских неврологов Украины, Донецкий национальный медуниверситет им. Горького и Главное управление здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

Среди участников симпозиума – врачи высшей категории из Италии, Великобритании, Франции, Узбекистана, Казахстана, Молдовы, России и Украины.

Программой симпозиума предусмотрено обсуждение докладов на темы: «Фармакотерапия резистентных форм эпилепсии у детей», «Эпилептические синдромы у детей раннего возраста», «Нейрохирургическое лечение резистентных форм эпилепсии у детей», «Псевдоэпилептические случаи у детей» и др.

В течение двух дней будет работать медицинская выставка, пройдут стендовые и пленарные выступления, дискуссии и обмен опытом. По результатам симпозиума будет выработана совместная резолюция.